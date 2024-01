Se ha rebelado: la tiktoker más famosa estalla y pone a caldo a los youtubers por este motivo

Nació el 15 de mayo de 1996, tiene 27 años y en estos momentos es uno de los rostros más conocidos de las redes sociales. A continuación hablaremos de Clau Bunny, una tiktoker andorrana que cuenta con más de 30.000 seguidores. Es consciente de su influencia social y ha aprovechado para lanzar un mensaje contra a todos aquellos youtubers que se mudan a su país e imponen unas normas que no se ajustan al resto de valores de la ciudadanía.

Pero, ¿cómo ha empezado todo? En un primer momento hay que señalar a David Cánovas, popularmente conocido como TheGrefg. El joven tiene un conflicto con una mujer de 80 años a la que pretende desahuciar.

La polémica que ha protagonizado David Cánovas ha hecho estallar a su compañera Clau Bunny, quien considera que se ha aprovechado de los beneficios que genera vivir en Andorra y ahora no está siendo consecuente. La tiktoker insiste en que es completamente injusto el comportamiento que ha tenido con su inquilina. Por eso, consciente del revuelo que iba a generar sus palabras, ha lanzado una serie de mensajes que van dirigidos a todos aquellos que trabajan en YouTube y deciden fijar su residencia fuera de su país de origen para sacar beneficios de determinadas circunstancias.

Clau Bunny se ha lanzado a las redes para escribir mensajes como: «Los andorranos cancelamos a TheGrefg» o «TheGrefg fuera del país». Recordemos que no es la primera vez que sucede algo parecido. En España se ha armado más de una polémica porque muchos YouTubers deciden mudarse a Andorra para continuar aumentando su fortuna. Estos creadores de contenido han levantado grandes imperios que generan beneficios millonarios. Por ejemplo, Ibai Llanos tienen su poder una mansión que está a la altura de las propiedades de determinados deportistas de élite.

La denuncia de Claudia Cunill

El verdadero nombre de Clau Bunny es Claudia Cunill y también la conocen como ‘Pas de la Casa’. Tiene un problema: ya no puede más. Está cansada de que sus compañeros se aprovechen de las circunstancias de Andorra y que luego no sean solidarios. Tanto es así que ha dado una entrevista en ‘El País’ para explicar cuál es la evolución natural que ha seguido ella hasta posicionarse como una de las creadoras de contenido más importante del momento.

«Hasta que empecé a publicar mis vídeos, en Andorra estaba muy mal visto hablar mal de este país. Aquí los políticos se lo han puesto fácil a la inversión extranjera, pero se olvidan de sus ciudadanos», empieza diciendo.

Considera que TheGrefg ha ensuciado la reputación de su profesión y ha conseguido que muchos duden de lo que sucede en Andorra. A pesar de que ella también gana mucho dinero con sus redes sociales, no genera las mismas cifras que se barajan en YouTube, de ahí que esté haciendo un esfuerzo para dar a conocer cuál es la situación real. Antes de la pandemia podíamos vivir con un sueldo de 1.300 euros, pero los gobernantes quieren convertirnos en Suiza. Todo ha subido de precio.

«Yo al final me he tenido que comprar una vivienda en Francia porque han hecho que Andorra ya no sea de los andorranos y que solo pueda vivir aquí gente como los youtubers, que vienen con dinero».

Otro de los motivos por los que los youtubers se trasladan a Andorra está relacionado con la seguridad. Es un país muy tranquilo y algunos creadores de contenido consideran que es la única forma de escapar de los fans. Recordemos que algunos están sometidos a una gran presión mediática, por eso es tan importante encontrar un refugio e intentar escapar de la polémica antes de que sea demasiado tarde. Claudia Cunill lo comprende, pero exige que todos estén en las mismas condiciones.

Clau Bunny señala a la baronesa Thyssen

Clau Bunny está cansada de guardar silencio y ha pensado que lo mejor es poner encima de la mesa todas las cartas y que el público decida quién tiene la razón. Se ha atrevido a señalar a varias personalidades conocidas que han decidido vivir en Andorra. «La baronesa Thyssen o ciclistas como Purito Rodríguez y otros deportistas de élite hace años que residen en Andorra. Tras la covid vinieron los youtubers, que no se mueven de sus casas y aquí pagan menos impuestos. Andorra ha abierto las puertas a todos y ha vendido el país», señala visiblemente molesta. Lo que le parece peor es que algunos ciudadanos hayan hecho pactos con estas fortunas para sacar beneficio.

«Los youtubers dan la cara, pero hay muchos buitres andorranos que han visto la posibilidad de asociarse con ellos y reformar edificios sin importarles los derechos de otros ciudadanos. No es ético», declara durante la entrevista concedida en el medio anterior. E insiste: «Estamos perdiendo el talento andorrano, que se va porque no tiene vivienda. A cambio, acogemos a youtubers con dinero. Personas que llegan al país y no muestran la más mínima intención de integrarse, construir tejido, ni de aprender catalán».