La reación de una chica al entrar en Mercadona deja descolocados a todos: «España, te has…»

Una de las cosas que más nos gustan cuando viajamos a otro país es visitar sus supermercados para ver qué productos encontramos, como si fueran una atracción turística más. Pues bien, muchos extranjeros hacen lo mismo cuando visitan España, y algunos comparten la experiencia en redes sociales. Es el caso de Sarah, una joven estudiante que ha ido a Mercadona a hacer la compra. Asegura que es el supermercado «más guay» en el que ha estado nunca, y comienza diciendo: «España, te has superado».

La experiencia de una joven estudiante en Mercadona

Después de que muchos de sus seguidores en TikTok le recomendaran Mercadona como el mejor establecimiento para hacer la compra, se animó a ir. «Los españoles dicen que Mercadona no solo es barato, sino que en general es el mejor supermercado», comenta.

La sección de cocina preparada le deja «sin palabras», especialmente la paella preparada para llevar. También compra hummus, pasta de jamón y queso, brócoli, huevos, salmón marinado ahumado, una pizza de atún, plátanos, ensalada y aguacates. Asegura estar un poco confundida por la venta de calamar y sepia troceado y congelado.

Le sorprende mucho ver cómo una chica se prepara un zumo exprimido, así como la sección de jamón cortado. «Todavía no soy lo suficientemente valiente como para probar el conejo», asegura la joven. Y añade: «Jamás había visto un galón de aceite de oliva».

«Ha sido la experiencia más cara que he tenido en un supermercado hasta la fecha, con un total de 32 euros», comenta. Sin embargo, es una cantidad bastante razonable para todo lo que ha comprado.

En los comentarios, muchos usuarios le han hecho sus propias recomendaciones: «¡Consigue la tortilla española precocinada! Pero no la que tiene el film transparente al lado de los raviolis, esa que venden en la sección ‘Listo para comer’»; «La próxima vez prueba el gazpacho/salmorejo de botella transparente, que está espectacular».

Esta no es la primera vez que un extranjero comparte su experiencia comprando en Mercadona en TikTok. Recientemente, @elibouvie, una joven rusa que se ha hecho viral mostrando un invento que ha visto en un establecimiento de la cadena y que no existe en su país: una máquina que corta el pan en rebanadas. «Esto es lo que tenéis en España que me flipa y no hay en Rusia», explica.