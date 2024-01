La razón por la que vetaron a Kiko Matamotoros en el reencuentro de ‘Cronicas Marcianas’

Los nuevos responsables de Telecinco han realizado una serie de cambios en la cadena para crear contenidos más familiares que se adapten a un público más amplio. Esa es la razón por la que decidieron cancelar ‘Sálvame’ y otros programas producidos por La Fábrica de la Tele cuyo denominador común era la polémica.

La noticia causó sensación en un primer momento, pero la audiencia poco a poco se va adaptando y la situación actual es mucho más tranquila, por eso han sorprendido tanto las declaraciones que ha dado Kiko Matamoros. El colaborador iba a participar en el reencuentro de ‘Crónicas Marcianas’ porque fue una de las piezas clave en este formato.

Todo estaba preparado para que Kiko regresase a Telecinco por todo lo alto, pero de un momento a otro le apartaron de este reto profesional y no le dejaron participar. ¿El motivo? Está convencido de que los líderes de Mediaset ya no le quieren, ni a él ni al resto de tertulianos que formaron parte del equipo de Jorge Javier Vázquez. La situación se complica por momentos, aunque Matamoros no está molesto. Entiende perfectamente cómo funciona la televisión y asumió hace mucho tiempo la desaparición de ‘Sálvame’.

El exmarido de Makoke no guarda rencor a nadie y no quiere tener problemas con sus antiguos jefes, por eso ha adoptado una postura conciliadora y ha recalcado que entiende perfectamente el nuevo planteamiento de Telecinco. En las últimas horas ha dado una entrevista muy sincera y ha explicado lo que piensa, pero desde un tono prudente y conciliador. Matamoros tiene mucha experiencia en la pequeña pantalla y sabe que la mejor opción es no alimentar la guerra.

Kiko Matamoros habla de su veto en Telecinco

Kiko Matamoros ha explicado que recibió la llamada de ‘Crónicas Marcianas’ para participar en el reencuentro. Todo estaba previsto para que se reuniera con sus antiguos compañeros, pero de un momento a otro le vetaron. «Me llamaron al principio y les dije que sí, que no había problema. Fijamos una fecha para hacerlo pero, de repente, dos o tres días antes me volvieron a llamar para comunicarme que me había caído del proyecto», ha declarado en una entrevista para ‘Jot Down’.

El colaborador fue una de las estrellas más cotizadas de Mediaset, tanto es así que hace poco firmó un contrato para concursar en ‘Supervivientes’ y fue el famoso mejor pagado de su edición. También tenía mucho peso en ‘Sálvame’ y participaba en otros programas de la cadena. El problema es que los nuevos directores de Mediaset quieren dar un aire nuevo a Telecinco porque se han dado cuenta de que deben evolucionar. Esa es la razón por la que los compañeros de Jorge Javier Vázquez se han quedado fuera de la pequeña pantalla y han tenido que mudarse a otros proyectos.

Kiko ha dado un paso más. Piensa que ‘Sálvame’ no es responsable de lo que ha pasado en Telecinco, considera que la cadena no quiere trabajar con La Fábrica de la Tele, de ahí que le hayan vetado en el programa especial de ‘Crónicas Marcianas’. Ha hablado abiertamente de este tema y ha dicho: «En Telecinco, no sé por qué exactamente, pero algunos nos hemos convertido en personas non gratas». Insiste en que se debe ”más que con la imagen de ‘Sálvame’, que también, con La Fábrica de la Tele, la productora».

Una de las cosas que más han sorprendido es que Matamoros está fuera del circuito televisivo, pero su exmujer sí se mantiene. Recordemos que Makoke es una de sus grandes enemigas y en los últimos tiempos han tenido muchos problemas legales por un asunto relacionado con la Agencia Tributaria.

Matamoros reivindica el éxito de ‘Sálvame’

Kiko Matamoros insiste en que el programa que capitaneaba Jorge Javier Vázquez no empeoró en audiencia. Según la teoría que ha planteado, los datos bajaron porque los directores de Mediaset prohibieron hablar de determinados famosos. «Lo que pasa es que nos lo ponían cada vez más difícil con el código ético que se inventaron y con la prohibición de hablar de determinados personajes. Mira, donde Telecinco hace ahora un ocho por ciento, nosotros hacíamos un once, y con veinticinco minutos de publicidad en esa hora, y ahora van limpios, descargaditos de anuncios, para salvar el formato».

El colaborador conoce mejor que nadie el negocio del entretenimiento. Sabe que la publicidad es un elemento muy negativo que genera rechazo. En ‘Sálvame’ les pusieron muchos anuncios y fue una de las razones por las que empezaron a registrar datos más discretos. Insiste en que los programas que hay ahora no tienen tantos bloques publicitarios y cree que es una estrategia diseñada a propósito.

Matamoros ha hablado muy claro. El veto en ‘Crónicas Marcianas’ se ha convertido en algo anecdótico, lo que le molesta es todo lo que hay detrás.