Quién es Paula Gallego: edad, dónde nació, dónde vive, sus películas y sus programas de televisión

En el competitivo mundo de la interpretación, algunas personas logran destacar gracias a su esfuerzo y dedicación. Es el caso de Paula Gallego, una actriz que ha demostrado ser una fuerza creativa imparable. Desde sus primeros pasos en la industria hasta los roles más complejos que ha interpretado, su trayectoria refleja talento, determinación y pasión. Con tan solo 20 años se ha convertido en una de las artistas más importantes de su generación. Paula está de actualidad gracias a Machos alfa, pero su carrera es muy extensa. No os perdáis los secretos de la protagonista de nuestra noticia.

¿Quién es Paula Gallego?

Paula Gallego irrumpió en el mundo del espectáculo a los 9 años, cuando fue seleccionada para dar vida a María Alcántara en la emblemática serie Cuéntame cómo pasó. Este papel marcó el inicio de su carrera, que desde entonces no ha dejado de crecer.

Su talento natural y su carisma le abrieron las puertas a otros proyectos destacados como Paquita Salas, Vis a Vis y Machos Alfa. Pero Paula no solo se ha limitado a actuar, también está cursando estudios de Criminología, mostrando un claro interés en equilibrar su vida profesional con una formación académica. Aunque no puede revelar detalles, ya está involucrada en un nuevo proyecto que promete ser tan interesante como sus trabajos anteriores.

¿Cuántos años tiene Paula Gallego?

Nacida el 5 de febrero de 2004 en Ferrol, Paula tiene actualmente 20 años. A pesar de su juventud ha logrado construir una carrera que muchos actores veteranos envidiarían. Este rápido ascenso en la industria ha generado mucho interés, por eso hay tanta gente que quiere saber de ella.

¿Dónde vive Paula Gallego?

Paula vive en Madrid, una ciudad que le ofrece mayores oportunidades profesionales en el mundo de la televisión. Sin embargo, su corazón siempre estará ligado a Galicia. En varias entrevistas ha expresado su amor por su tierra natal, destacando que Ferrol representa sus raíces. También tiene un vínculo especial con Murcia, donde pasó parte de su infancia.

Durante una charla con Neo2, declaró: «Tuve que mudarme a Madrid, pero me adapté muy bien al nuevo colegio y los nuevos amigos. En realidad, todo lo gestioné con mucha naturalidad. Para mí el rodaje era como un juego, y siempre he estado rodeada de gente que me ha hecho mantener los pies en la tierra. Lo más chocante al principio fue ver que la gente me reconocía por la calle. De hecho, alguna abuelita me trataba como si fuera su nieta. Siempre se agradece el cariño de la gente».

¿Qué series ha hecho Paula Gallego?

El currículum de Paula Gallego incluye una variedad de producciones que abarcan diferentes géneros y estilos. Su primer gran éxito fue en Cuéntame cómo pasó, pero a lo largo de los años ha demostrado su capacidad para adaptarse a roles más complejos. En Paquita Salas, una serie creada por Los Javis que mezcla comedia y drama, se consolidó como una actriz versátil. En Vis a Vis exploró un tono más oscuro, mientras que en Machos Alfa y Amar es para siempre mostró su habilidad para interpretar personajes emocionalmente repletos de matices.

Cuando le preguntan por su proyecto preferido, responde: «No podría decantarme. Por mi propia experiencia, lo que más me gusta del cine es la intensidad y la adrenalina que te genera el rodaje. Y lo que más me gusta de las series es poder desarrollar un personaje con un gran recorrido en el que se te permite indagar con muchas emociones. De hecho, en Amar es para siempre he podido trabajar con una dinámica totalmente diferente a los rodajes habituales y en la que los actores nos hemos convertido en nuestros propios espectadores».

Paula en ‘Machos Alfa’

En 2022 Paula interpretó a Álex en Machos Alfa, donde dio vida a la hija adolescente de Santi, un padre divorciado que intenta rehacer su vida sentimental. La relación entre Álex y Santi es una mezcla de complicidad y tensión, especialmente cuando ella se convierte en su consejera para conquistar nuevas citas en Tinder. Su personaje adquiere una nueva dimensión en la segunda temporada, cuando se convierte en el interés romántico de Santi, una trama que culmina en una escena inesperada y llena de humor.

El papel de Malena en ‘Amar es para siempre’

Otro de los papeles destacados de Paula fue Malena en Amar es para siempre. En esta serie interpretó a una joven adoptada por la familia Quevedo. Malena es un personaje complejo, sobreprotegido por su entorno familiar y marcado por el secreto de su verdadera identidad. La obligación de mudarse a Madrid contra su voluntad la lleva a rebelarse y desafiar las normas impuestas por su familia, generando conflictos que aportan una gran carga dramática a la historia.

A pesar de llevar tantos años en los medios, la joven es humilde y dice: «No me considero influencer e intento siempre separar lo personal de lo profesional. Mis redes sociales las utilizo, sobre todo, para mostrar mis proyectos».