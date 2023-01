Quién es Noemí Asensi de ‘La isla de las tentaciones’: vida íntima, llamativa profesión y su problema con las gafas

Noemí Asensi es una de las grandes protagonistas de esta edición de ‘La isla de las tentaciones’, una mujer que llama la atención por su problema con las gafas. Desde el programa de presentación que hay caras o nombres que se nos quedan, especialmente cuando estamos ante un reality de este tipo en el que se pondrá a prueba el amor de unas parejas que llegan a la isla enamorados. Noemí es una de esas novias enamoradas con una intensa vida íntima.

Así es Noemí Asensi, de ‘La isla de las tentaciones’

Esta valenciana de 27 años tiene una vida muy activa en redes sociales, especialmente en TiKTok, donde la vemos subir vídeos casi a diario. Una mujer que destaca por llevar unas enormes gafas que se han convertido en su sello de identidad. La veremos lucirlas y quitárselas para quizás no ver la realidad.

Tal como dijo ella misma: “Yo hice el casting con las gafas, desde el programa me preguntaron si las llevaba siempre; y yo las llevo siempre desde que me levanto hasta que me acuesto porque no puedo llevar lentillas. Entre otras cosas, tengo ochocientos problemas de vista y de pequeña me operaron de estrabismo, y aparte de eso, al decir que tengo que usar las gafas sí o sí, me dijeron que esto iba a ser mi seña de identidad”

Noemí se ha embarcado junto a su novio, Adrián Blanch, en una peligrosa aventura que la llevará a ser la protagonista de más de un momento tenso en el programa. Hemos visto un avance de lo que está por llegar en este concursa del que ella misma puede ser protagonista. Enérgica y aparentemente segura tiene una profesión muy llamativa.

Esta valenciana es recepcionista por lo que sabe muy bien como dirigirse a la gente y gestionar a cada uno de los participantes, compañeros y tentaciones que conocerá en este viaje a la isla de las tentaciones. Asensi ha tenido que dejar en casa a su compañero de vida, un llamativo perrito llamado Stitch. Con él va a todas partes, es una mascota influencer que todo el mundo reconoce.

Un perrito que se habrá quedado en casa sin poder ver a su dueña y al novio de esta poner a prueba su amor ante las cámaras y más de una tentación.