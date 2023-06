¿Quién es la maleducada de la peineta de la boda de Kiko Hernández?

“Casarse es un motivo de alegría y yo siempre estoy contento”, ha dicho Kiko Hernández en su esperada reaparición. El colaborador siempre ha protegido su vida privada, pero en esta ocasión no le ha quedado más remedio que dar un paso adelante. ‘Sálvame’ aseguró que tenía entre manos la noticia más importante del año. El periodista Miguel Frigenti fue el encargado de sacarla a la luz. Según su información, Kiko Hernández se había casado con Fran Antón. Pero, ¿qué hay de cierto en todo lo que se ha contado últimamente?

Kiko ha dejado muy claro que nadie va a marcar sus tiempos. “Es mi vida y yo contaré lo que me dé la gala cuando me dé la gana”, ha comentado visiblemente molesto. “Me ha dolido que no me hayas mirado a los ojos”, le ha dicho Belén Esteban. Él le ha explicado que estaba molesto porque Belén dijo que era “ridículo y vergonzoso tanto secretismo” con un tema que era normal y natural. El colaborador ha asegurado que tienen una explicación. Cada vez son más los que señalan al entorno de Fran y aseguran que hay muchos traidores.

La chica de la peineta es amiga de Fran Antón

Si por algo se ha caracterizado la boda de Kiko Hernández es por el revuelo que se generó durante la fiesta de celebración. El colaborador reservó una sala en el Bingo Las Vegas porque tiene muy buena relación con el dueño del negocio. De esta forma se garantizaba cierta privacidad, pero el evento no estuvo exento de polémica, todo lo contrario. Una de sus invitadas se encontró una nube de reporteros y les hizo una peineta para dejar claro que no iba a contar nada.

En Telecinco han asegurado que esta chica forma parte del entorno de Fran Antón, no es amiga directa de Kiko. El colaborador tiene relación con ella a través de Fran, pero no se conocen desde hace mucho tiempo. Se ha convertido sin duda en una de las protagonistas del momento. Las cámaras le han captado en una actitud que muchos han considerado maleducada. Estaba montada en un coche, salió de la sala de fiestas y tuvo un gesto muy feo con los reporteros.

¿Hay traidores en el entorno de Fran Antón?

La chica de la peineta está localizada, ahora el problema es otro. En ‘Sálvame’ insinúan que todo lo que se ha filtrado hasta la fecha viene de parte del entorno de Fran Antón. El programa ha emitido un testimonio de alguien que dice conocer muy bien al actor. Está fuente asegura que Fran “ha conseguido lo que quería, ser marido de Kiko Hernández”. Sin embargo, el tertuliano está muy despreocupado y asegura que no le da miedo que alguien esté suministrando información.

La decisión de Kiko

Kiko Hernández ha sido bastante claro. “Nadie me va a marcar si digo una cosa u otra. Durante 14 años he seguido una línea con mi vida y con mi vida hago lo que me da la gana. Nadie me va a marcar lo que diga”, ha dicho en ‘Sálvame’. Ha dejado claro que no va a entrar en determinados detalles. Por ejemplo no ha hecho alusión a la chica que le hizo la peineta a un reportero. Así que nos hemos quedado sin saber por qué se puso tan nerviosa.