Con quién comparte su amor Sofía Vergara, protagonista de ‘Griselda’

Sofía Vergara no necesita presentación, pero su papel protagonista en ‘Griselda’ le ha situado en el centro de la noticia. Hay mucha gente que lo quiere saber todo de ella, especialmente después de haber confirmado que el pasado mes de julio rompió su matrimonio con Joe Manganiello. ¿El motivo? La artista de Hollywood considera que tiene una vida completa, pero su marido quería ampliar la familia y ella no quería seguir estos pasos. Por esa razón, después de siete años, decidió separarse de él y ahora mantiene un romántico romance con Justin Saliman, un cirujano ortopédico que también tiene mucho peso en la crónica social.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Sofía Vergara dejó claro en una de sus últimas entrevistas que si vuelve a enamorarse tiene que ser de un hombre que ya tenga hijos porque no quiere volver a ser madre. Fue en ese momento cuando desveló el motivo por el que había roto con Joe. «Mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Pata mí eso no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo [Manolo] a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre».

La actriz de ‘Griselda’ insistió en que su próximo novio tenía que tener su propia familia, pues no estaba dispuesta a luchar contra la misma situación que se encontró con Manganiello. «Si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos. Yo ya estoy casi con la menopausia, es una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca», declaró haciendo honor a la naturalidad y sinceridad que siempre le ha caracterizado.

El nuevo novio de Sofía Vergara

Sofía Vergara siempre ha intentado ser prudente con su vida sentimental, pero ha cometido un descuido y se ha dejado ver por Santa Mónica con Justin Saliman. Los paparazzi no tardaron en capturar este momento, así que su secreto ya está en boca de todos y no sirve de nada seguir negando la evidencia. Por ese motivo la actriz pidió a su nuevo novio que le acompañase a la inauguración de la primera exposición de Sami Hayek en la galería Christie’s de Beverly Hill. De alguna forma este gesto confirmó que la relación va en serio y ahora los fans de Sofía están investigando en el pasado del cirujano.

Justin Saliman es un profesional excelente y tiene muy buena reputación entre sus compañeros. Fue el médico fundador de Ceterix Orthopaedics, una empresa que se creó en 2008 con el objetivo de hacer historia y lo cierto es que ha generado ingresos muy suculentos, además de haberse convertido en un referente para la medicina ortopédica. Si algo caracteriza al nuevo amor de Sofía Vergara es que es un gran amante de su trabajo, por eso sigue trabajando de cirujano en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles.

Justin se ha situado en una posición privilegiada en lo que a medicina se refiere, por eso le invitan a multitud de conferencias y ha dado charlas en auditorios muy importantes de Estados Unidos. De hecho ha participado en programas de televisión como ‘Dancing with the Stars’ para dar su opinión sobre la actualidad médica. Para él es fundamental poner por delante al paciente y eso es lo que le ha convertido en una estrella dentro de su sector. No obstante, también ha ocupado un papel influyente dentro de la prensa del corazón.

Justin Saliman estuvo casado con Bree Turner

No es la primera vez que Justin Saliman mantiene una relación sentimental con una estrella. Durante diez años estuvo casado con la actriz Bree Turner, quien ha participado en series y películas americanas tan famosas como ‘La cruda realidad’, ‘Grimm’ o ‘Glass Houses’. Este matrimonio ocupó muchas páginas en las revistas de corazón y hubo cientos de periodistas que siguieron los pasos de la pareja, pareja que tiene dos hijos en común: Stella, de trece años, y Dean, de once. Es justo lo que estaba buscando Sofía Vergara, un hombre comprometido y serio que no quisiera volver a ser padre, pues ella no quiere repetir la experiencia.

Según informó la revista ‘People’, Justin Saliman y Bree Turner se separaron «por diferencias irreconciliables». Ahora este profesional tan conocido está en el centro de la polémica a raíz de su relación con Sofía. Su pasado profesional ha visto la luz y ha salido muy beneficiado.

Tal y como explican los medios de Estados Unidos, Justin se formó durante más de diez años en la Universidad de Standford y cuando salió no perdió el tiempo y formó su propia empresa. Combina el bisturí con su faceta financiera y en 2019 consiguió vender una empresa por 105 millones de dólares. Su presencia es tan importante que ‘Forbes’ le ha estudiado y ha elaborado un perfil muy detalle detallado que pone en valor su destreza profesional.