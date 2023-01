¿Quién es César Garrido y cuánto dinero se llevó por el bote histórico de Pasapalabra?

Un bote histórico de Pasapalabra es el que se llevó César Garrido, el programa en el que consiguió hacerse con esta cantidad de dinero, dejó a todos sin habla. La emoción fue máxima al recordar a su familia y volver a casa con más de un millón y medio de euros. Una cantidad de dinero que le supuso una nueva vida, hecha a medida tal y como había soñado desde que empezó a concursar en el programa que le cambio la vida. Esta es la historia de César Garrido y su paso por el programa Pasapalabra.

César Garrido así es el hombre que se llevó un bote histórico de Pasapalabra

Un soltero de 34 años llegó a Pasapalabra dispuesto a hacer historia, era César Garrido que aterrizaba en el plató directamente desde Cuenca. Diplomado en magisterio había dedicado los últimos 10 años a la enseñanza del inglés. Paralelamente se licenció en Publicidad y Relaciones públicas, carrera que le sirvió para cambiar de profesión.

Decidió dedicarse al periodismo cultural en un medio digital de su ciudad. Sacó tiempo para prepararse para ir a Pasapalabra uno de los concursos en los que más dinero se gana. César hizo historia y se ganó un bote que difícilmente se puede conseguir en cualquier otro concurso como este.

César no dudó en invertir tiempo en un reto que logró con creces después de varios programas. El día que ganó el bote lo hizo con una última palabra que dejó al país entero en Shock. La última letra la ‘p’ de la palabra pequeño, hizo que el silencio se instalará en el plató y en las casas de medio país.

Era la correcta, por aquel entonces Christian Gálvez también emocionado no dudó en darla como buena. César dedicó el triunfo a los que ya no están, su padre y hermano, provocando más de una lágrima. Pero el momento más emotivo fue cuando llamó a su madre. La mujer se quedó sin habla y no podía ni recordar el nombre del presentador.

El más de 1 millón y medio de premio, lo quería invertir en viajar y ayudar a muchas personas que se lo merecen. Solo por eso, ya merecía que lograra su sueño. Seguramente este corazón bueno que tiene César habrá encontrado todo lo que anhelaba, haciendo felices a muchas personas y descubriendo el mundo en más de un viaje.