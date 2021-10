¿Qué santoral se celebra hoy, sábado 23 de octubre? Consulta todos los santos para este día en el que entre otros, la Iglesia Católica, conmemora al Beato Olivera Buera por lo que muchos Leonardo celebran su onomástica. Un nombre que también se celebra el 6 de noviembre y que tienen famosos como el actor Leonardo Sbaraglia (foto). Este día además conmemora a la figura de San Juan de Capistrano, fraile franciscano de origen italiano.

El 23 de octubre, la Iglesia cristiana honra y recuerda a San Juan de d Capestrano, que fue un religioso italiano que vivió durante el siglo XIV. San Juan de Capestrano nació precisamente en Capestrano, un pueblo muy pequeño que actualmente cuenta con unas 900 personas ubicadas en la provincia de L’Aquila en el actual territorio de Abruzzo, de una madre de origen local y de un padre que desde que se sabe era un noble alemán y, para ser exactos, un barón.

El día del nacimiento de San Juan de Capestrano es el 24 de junio de 1386 y después de una infancia en diferentes áreas de la región de Abruzzo, se fue a Perugia donde comenzó sus estudios graduándose en una mezcla de derecho canónico y derecho civil. Esta formación escolar lo llevó a lo largo de los años a convertirse en un jurista muy apreciado tanto que pronto fue elegido gobernador de la ciudad, cumpliendo sin embargo un papel en un período particularmente complejo para la ciudad que fue objeto del asalto de los Malatesta. San Juan de Capestrano fue hecho prisionero y encerrado. Sin embargo, el tiempo que pasó en la cárcel puso en marcha el proceso de conversión en el alma de San Juan de Capestrano, tras lo cual tomó una decisión muy importante que puso en marcha nada más salir en libertad.

San Juan de Capestrano decidió consagrar su vida al Señor cancelando su matrimonio y haciendo votos en el convento franciscano de la cercana Asís. Tan pronto como tomó sus votos, decidió salir de Italia poniendo en marcha una obra de evangelización dirigida más hacia el noreste de Europa y, en particular, a los territorios actuales de Transilvania y Hungría, donde no solo fue apreciado por los gobernantes, sino también y sobre todo por los pobres hacia los que demostró ser muy caritativo y siempre dispuesto a dar una palabra de apoyo. Su trabajo también fue muy intenso en Italia y en particular a favor de la paz entre algunas ciudades que luchan perpetuamente entre sí por motivos relacionados con los juegos de poder.

En 1456 fue el Papa quien pidió su ayuda y en particular a causa de la ocupación por el Imperio Otomano de los territorios de la Península Balcánica, le dio a San Juan de Capestrano la misión de lanzar una cruzada contra el pueblo invasor contratando a caballeros dispuestos a sacrificar sus vidas por la causa. San Juan de Capestrano logró convencer a varios miles de soldados para que hicieran suya la cruzada. El propio San Juan de Capestrano estaba al frente del ejército que en el mismo año llevó a cabo un importante asalto a la ciudad de Belgrado, logrando así hacer retroceder al ejército turco a Asia Menor. Se dice que San Juan de Capestrano logró infundir valor en las tropas que presentaron el sello de los cruzados, recitando algunos pasajes de las palabras de San Pablo. Ese mismo año y más concretamente el 23 de octubre de 1456, San Juan de Capestrano murió en Ilok, una pequeña ciudad del Danubio que ahora se encuentra en territorio croata. San Juan de Capestrano fue beatificado en 1650 y luego canonizado nueve años después bajo el pontificado del Papa Alejandro VIII. San Juan de Capestrano fue declarado patrón de los capellanes militares y de todos los juristas.

Qué otros santos se celebran el 23 de octubre

