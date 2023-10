¿Qué ha pasado con Silvia Bronchalo? Todo lo que se sabe de la madre de Daniel Sancho

Hace unos días salió a la luz una información relacionada con Silvia Bronchalo que hizo saltar todas las alarmas. La madre de Daniel Sancho no tardó demasiado en llegar a Tailandia después del crimen que cometió su hijo. Se alojó en un hotel situado a 20 minutos de la cárcel de Koh Samui, donde se encuentra el joven cocinero. Nunca se ha ausentado de las citas, salvo en ocasiones muy concretas. Siempre que obtiene los permisos necesarios acude a verle, por eso su último movimiento ha llamado tanto la atención. Son muchos los que piensan que ha regresado a España porque lleva varios días sin hacer acto de presencia.

Cabe la posibilidad de que Silvia Bronchalo esté en nuestro país, pero este dato no está confirmado. No hay ninguna imagen suya en el aeropuerto, así que quizá esté refugiada en su hotel. De hecho no sería la primera vez que se ausenta de forma repentina. Eso sí, siempre que puede acude a la cárcel a visitar a su hijo y no se ha presentado a la última cita, de ahí que haya tantas dudas.

Las dudas sobre Silvia Bronchalo

Lo cierto es que la presencia de Silvia Bronchalo en Tailandia ha generado titulares importantes. Siempre ha sido muy reservada, por eso se conocen tan pocos detalles de su vida privada. Durante un tiempo intentó ser actriz, es más, conoció a Rodolfo Sancho en la escuela de interpretación, pero el paso de los años le hizo darse cuenta que aquel no era su camino. Esa es la razón por la que cambió de planes y se refugió en el anonimato. El asesinato de Edwin Arrieta le ha forzado a regresar al centro de la noticia y cada vez hay más gente que quiere hablar de ella.

Ha llamado mucho la atención que Rodolfo no se haya alojado en el hotel donde ha pasado tantas horas Silvia Bronchalo. Esto ha sido suficiente para que muchos especulen con el posible distanciamiento que hay entre ellos.

No obstante, fuentes cercanas insisten en que en esta situación han formado equipo y ambos están luchando por la situación de Daniel Sancho. La justicia tailandesa deberá tomar una decisión cuando la policía concluya las investigaciones. De momento Daniel ha sido acusado de cometer el crimen de forma premeditada y este tipo de delito puede estar condenado a pena capital.

Silvia podrá estar en el juicio de Daniel Sancho

Una reportera del programa ‘TardeAR’ asegura que todo el mundo está pendiente del paradero de Silvia. «Hemos estado haciendo guardia aquí en la cárcel, es la única forma de saber si está o no porque no tenemos información y no ha aparecido». Después de esto se ha confirmado una información importante: tanto Silvia como Rodolfo tendrán oportunidad de estar presentes durante el juicio al que se enfrenta Daniel Sancho. Se espera que tenga lugar a principios de 2024 y la justicia ha permitido que puedan asistir tanto los familiares de Daniel como los de Edwin Arrieta. Ahora está en ellos la decisión de aceptar o no esta posibilidad.

La soledad de la madre de Daniel Sancho

Resulta significativo que Silvia Bronchalo haya estado tanto tiempo sola en Tailandia. Independientemente de que haya regresado o no a España, la madre de Daniel Sancho no ha contado con demasiada compañía. Rodolfo Sancho estuvo una semana acompañado de su abogado, Marcos García Montes, pero Bronchalo no ha tenido ayuda de nadie. Es cierto que la primera vez que llegó a la cárcel de Koh Samui lo hizo acompañada de dos personas, aunque el resto del tiempo ha estado aislada y refugiada en la habitación de su hotel.