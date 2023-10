¿Qué fue de la viuda del famoso actor de Bonanza, Michael Landon? Así es su vida ahora

La historia de la interpretación no podría entenderse sin la presencia de Michael Landon, quien consolidó su trayectoria gracias a la mítica serie ‘Bonanza’. El actor falleció a causa de un cáncer y su mujer no se separó de él, estuvo a su lado hasta el final y consiguió que sus últimos días fueran más felices. Pero, ¿qué ha pasado con ella y qué tipo de vida lleva en la actualidad? Se llama Cindy y durante mucho tiempo era una de las grandes protagonistas de la crónica social, pero su presente ha cambiado bastante.

Michael Landon murió en 1991 y durante muchos años se puso en la piel del padre de familia Charles Ingalls. Este proyecto hizo que su buena fama se multiplicase y de un momento a otro se posicionó como uno de los actores más cotizados del momento. Lamentablemente enfermó y tuvo que modificar sus planes. Por suerte contó con el apoyo de Cindy, de quien se enamoró después de vivir una historia intensa que podría haber inspirado a cualquier director de cine.

La viuda del actor de ‘Bonanza’

En la serie ‘Bonanza’ Michael Landon estaba casado con Caroline Ingalls, pero su corazón en la vida real pertenecía a Cindy. Se casaron en 1983 y disfrutaron de un romance apasionante que les hizo formar equipo hasta el final. Eran una de las parejas más icónicas de la época. Los paparazzi seguían sus pasos con entusiasmo, por eso la actual viuda ganó tanta popularidad. Lleva un tiempo apartada del foco, de ahí que sus fans quieran saber cómo se encuentra y cuál es su presente.

Cuando Michael conoció a Cindy Landon todavía estaba casado, pero no pudo controlar enamorarse de ella y decidió empezar una nueva aventura. Después de la separación y cuando todo estaba arreglado, comenzó una historia que acaparó la atención de todos. Cindy trabajaba como maquilladora en ‘Bonanza’ y en un primer momento no confió en las intenciones del actor. Sin embargo, el paso del tiempo confirmó que sus sentimientos eran sinceros y que estaba interesado en ella de verdad.

Cindy Landon, centrada en sus hijos

El amor de Cindy y Michael fue tan real que tuvieron dos hijos juntos: Jennifer Landon y Sean Matthew Landon. Formaron una familia estupenda que durante mucho tiempo estuvo en el centro de la noticia. No obstante, la viuda del artista ha iniciado una nueva etapa y ahora no le interesa tanto acaparar la atención de público. A sus 66 años, se ha dado cuenta de que lo único importante es el amor de Jennifer y de Sean. Está centrada en su faceta como madre, a pesar de que no ha desaparecido de su proyecto más personal.

Es presidenta de una asociación

Cindy es presidenta de una asociación llamada Michael and Cindy Fundation. Es cierto que su repercusión no es la misma, por decisión propia, pero siempre que tiene ocasión da visibilidad a las causas solidarias que considera oportunas. Después de fallecer su marido, invirtió muchos esfuerzos en recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Por eso participa con varias organizaciones que se dedican a esto.