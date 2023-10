Qué fue lo que pasó de verdad entre Ana Obregón y David Beckham

Todo el mundo sabe que Ana Obregón lleva años entreteniendo al público con historias que muchas veces no han contado con el respaldo de la prensa. La versión de Ana es diferente al testimonio de algunos periodistas, pero nadie puede negar que es uno de los rostros más entretenidos de nuestro país.

Siempre tiene una historia amable que compartir y esa es la razón por la que su nombre está en los titulares de los mejores medios. Hace unos años, concretamente en 2005, salió a la luz una información que situó a la presentadora en el centro de todas las miradas. Una persona que trabajaba para ella filtró que había tenido un breve romance con David Beckham.

El empresario está de plena actualidad por un documental que ha protagonizado en Netflix. Este proyecto pretende narrar los aspectos más desconocidos de su vida para que la audiencia comprenda cómo se ha convertido en una estrella. Hablar de la vida de Beckham es sinónimo de éxito, por eso su serie está generando tan buenos resultados.

La discusión de Ana Obregón y Victoria Beckham

Delfín Fernández, el exjefe de seguridad de Ana Obregón, fue el responsable de que esta noticia trascendiera a la luz pública. Según contó, la presentadora estaba pasando unos días en el famoso Hotel Santo Mauro de Madrid. Justo el mismo lugar donde se encontraba David Beckham haciendo unas gestiones. Supuestamente tuvieron una historia que no fue del agrado de Victoria Beckham, quien no tardó en encontrar a Obregón para echarle en cara a su comportamiento.

Según contó Fernández en la revista ‘Sorpresa’, a Ana «solo le hicieron falta algunas monerías y bailar delante de él para obtener la atención de David». Siguiendo su relato, el empresario durmió en dos ocasiones en la habitación que la actriz tenía reservada. Todo esto generó una polémica que actualmente sigue suscitando mucho interés, sobre todo porque Victoria no dudó en vengarse de Obregón.

La versión de Ana Obregón

La casualidad quiso que Ana Obregón acudiese al mismo gimnasio que Victoria Beckham y cuando la cantante reparó en este detalle se acercó para mantener una conversación acalorada. «Victoria vino hacia mí y me llamó de todo menos bonita. Se enfadó porque su marido no paraba de mandarme mensajes y yo le contestaba. Me dijo que era una Barbie de geriátrico», explicó Obregón en una de sus entrevistas.

David Beckham está siendo muy sincero

Beckham, el documental que está arrasando en Netflix, ha mostrado el lado más desconocido del empresario británico. A pesar de tener una fama a nivel mundial, todavía hay mucha gente que no sabe cómo es detrás de las cámaras y este proyecto le ha ayudado a acercarse al gran público.

Ha reconocido todas sus debilidades, incluso ha llegado a admitir que padece TOC, un trastorno que le afecta a muchos niveles. Admite que tiene obsesión por el orden y que no puede descansar si todo no está en su sitio. En España todo el mundo está deseando conocer su versión sobre la historia que tuvo con Ana Obregón.