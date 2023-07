Ana Obregón se lleva el zasca de su vida y nadie lo veía venir

A estas alturas todos conocemos la historia de Ana Obregón y el público ya ha tomado partido. Los famosos también y en teoría no debería haber sorpresas, pero no es así. Un colaborador de Telecinco que mantiene una estrecha relación con ella ha dado un golpe en la mesa. Ha lanzado el zasca definitivo, nadie lo venía venir y ahora debemos comentarlo. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un punto importante. Ana ha dejado claro que solamente va a admitir críticas de padres que hayan perdido a sus hijos. Pero, ¿qué pasaría si la persona que le ha atacado está en su misma situación?

El rival inesperado de Ana Obregón

La persona que ha vuelto a poner en duda el comportamiento de Ana Obregón es Alessandro Lequio. La presentadora Patricia Pardo recordó en su momento que, siguiendo la teoría de Ana, Alessandro estaba capacitado para hablar de ciertas cosas porque él también había perdido un hijo. El conde ha intentado guardar las formas cuando ha hablado del bebé que ha traído al mundo Ana, la pequeña Ana Sandra Lequio, hija de Aless Lequio. La noticia fue una auténtica revolución y la actriz recibió muchos ataques, entre ellos cuestionaron su edad.

El tema se ha reactivado porque ahora es Bertín Osborne el que está en su situación. Va a ser padre con 69 años, uno más que Ana Obregón. “No se puede comparar”, ha comentado Joaquín Prat. Sin embargo, Obregón cree que son casos idénticos y que a Bertín nadie le ha criticado por tener una edad avanzada. “Estoy en contra. Antes de saber la historia de que Ana iba a ser abuela, hubo muchas críticas precisamente por la edad de Ana”, ha comentado Paloma Barrientos.

Alessandro Lequio da un golpe en la mesa

Alessandro ha rebatido las palabras de Paloma Barrientos y ha lanzado un nuevo zasca que nadie consigue olvidar. ¿No se suponía que mantenía buena relación con Ana Obregón? Todo hace pensar que nos hemos perdido un capítulo. “Son dos historias que no tienen nada que ver, pero nada que ver”, empezaba analizando el colaborador muy enfadado. “Nada, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra”. Lequio tiene claro que el caso de Bertín no se puede comparar con el de Obregón, entre otras cosas porque el cantante no quería ser padre.

“Me parece absurdo”

Alessandro Lequio ha guardado las formas siempre que han tocado el tema en ‘El Programa de AR’, donde ejerce de colaborador. Sin embargo, cada vez está más relajado y se siente en disposición de poner sobre la mesa su verdadera postura. “No me hagas entrar en detalles porque me parece absurdo. No hay que explicarlo, se entiende perfectamente”, le ha dicho a Paloma Barrientos.

Estaba haciendo referencia al proceso tan polémico que ha seguido su ex para traer un bebé al mundo. Está convencido de que son casos completamente distintos y cree que a Ana nadie le criticó por su edad, defiende que le juzgaron por su situación.