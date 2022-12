Qué fue del youtuber Wismichu: de su momento más difícil a su última batalla judicial

Hace unos años se puso de moda Youtube para subir vídeos de diferentes temáticas, y muchos de los creadores de contenido para esa plataforma se hicieron muy famosos, algunos incluso con millones de seguidores y una nueva vida por delante gracias a poder vivir de esa actividad, la cual además requiere un trabajo constante para mantener el interés del público y también mucho tiempo para preparar vídeos de calidad. Wismichu es uno de los youtubers de más éxito en los últimos años, actualmente casi desaparecido para el gran público pero te respondemos a la gran pregunta… ¿qué fue de Wismichu?.

Wismichu es el apodo de un joven gallego llamado Ismael que un buen día decidió empezar a subir vídeos a Youtube y a tener mucho éxito, lo que le llevó a hacerse muy famoso especialmente por vídeos en chats de dudosa reputación, lo que le generó fama pero también mucha polémica por el trato que daba a las chicas que allí se encontraba. Eso sí, hay que puntualizar que años después se disculpó por ese comportamiento y no volvió a publicar ese tipo de contenido.

¿Qué fue de Wismichu?

El gallego siempre ha sido polémico ya que ha demostrado no tener pelos en la lengua y no casarse con nadie, y eso no siempre gusta, una forma de ser que le proporcionó millones de seguidores (supera ya los 9 millones en su canal principal de Youtube) pero también le ha granjeado muchos detractores y muchos problemas, incluyendo complicaciones legales, denuncias y polémicas varias, tanto con personas anónimas como con otros creadores de contenido.

Ismael vivió uno de sus momentos más difíciles el año pasado, cuando anunció a sus seguidores que se alejaba un tiempo de las redes sociales tras la muerte de «uno de los pilares de mi vida», y en este año ha tenido épocas de estar más o menos activo, pero nunca tanto como lo estaba antes de ese momento. De hecho, en su canal de Youtube principal hace más de 7 meses que no publica ningún vídeo, aunque el secundario lo tiene más activo y comparte sus partidas en algunos videojuegos con más frecuencia, normalmente un vídeo por semana.

El streamer gallego está también relativamente activo en su canal de Twitch, en el que cuenta ya con casi un millón y medio de seguidores. Allí realiza directos de diferentes temáticas, en ocasiones para jugar o simplemente para charlar, pero tampoco tiene una pauta establecida, ya que hay semanas en las que realiza un único directo u otras en las que realiza incluso 3-4. Actualmente es uno de los creadores de contenido que se puede permitir hacer su trabajo cuando le apetece, algo muy importante en este sector ya que hacer directos o vídeos sin ganas es algo que el público nota muchísimo.

En los últimos tiempos, Wismichu ha tenido que enfrentarse también a varias batallas legales, una ganada tras acusar de difamación a otro youtuber que publicaba un gran número de vídeos insultando al gallego, y también otra perdida tras una pelea en su A Coruña natal en la que agredió a otro chico. Polémicas aparte, y menos en boca de todos que antes, Wismichu sigue ahí, creando contenido, aunque ya no se le vea tanto.