¿Qué fue de Alberto Isla, la expareja más polémica de Chabelita?

Alberto Isla es un rostro conocido en televisión, estuvo en el punto de mira de las revistas en muchas ocasiones por su relación con Chabelita, la hija de Isabel Pantoja. Su relación protagonizó más de un titular, pero a día de hoy, hacen vidas completamente separadas, solo los une el hijo que tuvieron juntos hace años atrás. Te contamos más detalles sobre la nueva vida de Alberto Isla y su profesión, que parece ser su pasión en la actualidad.

Los años de Alberto Isla en la fama

Alberto Isla conoció la fama de manera precipitada cuando inició una relación con Chabelita, pasó a ser un rostro usual en los medios y la pareja se mostraba enamorada siempre que tenía ocasión. No obstante, no todo fueron flores en el camino, parece que esta relación no acabó de gustar a Isabel Pantoja y la situación pudo resultar complicada para la pareja.

Justo cuando Chabelita cumplió los 18 años, la pareja anunciaba a los medios que iban a ser padres. Poco después del nacimiento de su hijo, la pareja se separaba y crecieron los rumores alrededor de Alberto Isla. Este probó el amor con varias personas conocidas de la pequeña pantalla cuando participó en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ e incluso se reconcilió años después con la hija de Isabel Pantoja, aunque después de una segunda separación con Isa Pantoja, cerraba el capítulo de la fama en su vida.

Parece que todo quedó en lo que pudo ser, pues este conocido rostro de la televisión quiso alejarse de la fama y dar un cambio de sentido a su vida. Apostó por una vida más tranquila, dejando de lado todos los rumores y los alborotos de una fama que le había acompañado durante años después de sus relaciones amorosas. Parece que este cambio llegó después de su participación en ‘Supervivientes’ en la edición de 2018.

Su cambio de profesión al sector sanidad

El joven ha dejado de lado sus intervenciones mediáticas para centrarse en una nueva pasión, el mundo de la sanidad. Este apostó por formarse para poder ejercer como conductor de ambulancias y el cambio parece haberle sentado de maravilla. Ahora en su perfil de Instagram muestra orgulloso una pequeña descripción donde incluye que es técnico de emergencias sanitarias, imagen diagnóstico y medicina nuclear.

Un cambio de guion en la vida del exconcursante de ‘Supervivientes’ que compagina con pasar tiempo con su hijo siempre que tienen la ocasión. Se muestra muy privado con su vida personal, no obstante, cuenta con más de 100 mil seguidores en sus redes sociales, que siguen su camino en esta nueva vida lejos de los platós.

Si en algún momento se volverá a ver a Alberto Isla en la pequeña pantalla o si volverá a presentarse a algún reality como en el pasado, solo lo dirá el tiempo. No obstante, parece feliz y cómodo con su nueva vida privada, viviendo una vida plena y saludable con su nueva profesión, muy alejada de las cámaras. Él siempre se ha mostrado claro con su intención de no volver a televisión, pues está centrado en su profesión, sus entrenamientos y su vida.