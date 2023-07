Una profesora de infantil enseña en redes a «usar los pronombres correctos»: «Mi pronombre es elle»

Un video que acumula más de 4 millones de visualizaciones en redes sociales muestra como una profesora de infantil adoctrina a los niños en temas LGTBI con ayuda de un títere «no binario». En él la educadora enseña a los menores como utilizar correctamente los pronombres para no ofender a nadie. «Hola soy Leslie y mis pronombres son elle», afirma.

La maestra de preescolar, llamada Leslie Rubino, reivindica en la grabación la semana de la conciencia no binaria en la cual se defiende que «si no te sientes en tu corazón como un niño o una niña, o si no te sientes como ninguno de los dos, te ven, te aman y te apoyan pase lo que pase».

«Hola a todos. Soy Leslie y mis pronombres son elle. Y yo soy Rae y mis pronombres también son elle ¿Y qué estamos celebrando esta semana, Rae? Es la semana de la conciencia no binaria. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que si no te sientes como un niño en tu corazón o una niña en tu corazón, o si no te sientes como ninguno de los dos, te ven, te aman y te apoyan pase lo que pase. Así es. Te amamos por lo que eres, sin importar cómo te veas por fuera. Sabemos quién eres por dentro y para todos nuestros amigos que pueden no ser no binarios, ¿cómo podemos ayudarlos a apoyar a nuestros amigos no binarios? Bueno, siempre puedes asegurarte de usar los pronombres correctos porque quieres respetar a tus amigos ¿Y si alguien accidentalmente me llama con el pronombre equivocado y estás conmigo? ¿Qué harías? Oh, simplemente diría, Oh, disculpe. Veo que dijiste ella, pero Leslie es elle. Así de sencillo. Que respetuoso. Éso es amor. De eso se trata ser no binario. Te amamos. Te vemos».

El video ha recibido multitud de reacciones en redes sociales donde se critica la actuación de Rubino. «Necesitamos tener más cuidado con quién permitimos que enseñe a los niños», ha opinado una usuaria. «Corra, no camine. Saque a sus hijos de las escuelas públicas», ha escrito otra.

We need to be more careful about who we allow to teach kids — Cleopatra (@Cleoyourlatina) July 13, 2023

Run, don’t walk. Get your children out of public schools. — Proud Deplorable Ultra MAGA (@LoriBlaney) July 13, 2023

La profesora, que imparte sus clases en la escuela de Nueva York Teachers College Early Childhood Education, no se esconde y se define a sí misma como «actriz, creativa y educadora que quiere crear material para medios infantiles que se centren en narrativas inclusivas de la comunidad LGTBQ».