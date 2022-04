El 21 de marzo de 2022 entraba en vigor las nueva Ley de Tráfico. Entre las diferentes sanciones se encuentran la retirada de seis puntos por el uso del teléfono móvil, además de las multas de la DGT. Esta medida se implementa por ser una de las grandes distracciones al volante que causa un alto número de accidentes en las carreteras españolas. Por ello, para evitar el uso del móvil muchos conductores utilizan soportes para el teléfono.

Soporte homologado por la DGT

Desde el pasado 21 de marzo, cuando entró en vigor la Ley de Tráfico de la DGT, los soportes que se sujetan con una ventosa al cristal del parabrisas han pasado a estar prohibidos porque entorpecen la zona de visión del conductor y la atención permanente en la carretera. Su uso podría suponer una multa de 100 euros sin pérdida de puntos en el carné de conducir.

Los soportes para el teléfono móvil deben estar homologados por la Dirección General de Tráfico. Lo mismo ocurre con el GPS: debe estar colocado por debajo de la zona de visión del conductor.

Por lo tanto, si tienes un soporte que se sujeta con una ventosa al cristal del parabrisas tienes que sustituirlo por uno que vaya sujeto a la ranura para reproducir CD o al cuadro de mandos del centro del salpicadero. Hay algunos vehículos que tienen una cúpula sobre el mando en la que se puede colocar una pinza a la que va anclada el soporte.

Cabe recordar que manipular el GPS, el teléfono móvil o cualquier tipo de dispositivo durante la marcha está prohibido. La sanción es de 200 euros y la pérdida de seis puntos del carnet de conducir.

Uso del teléfono móvil

Con la nueva Ley de Tráfico, las autoridades pueden retirar hasta seis puntos del carnet de conducir por sostener el teléfono móvil en la mano, aunque esté apagado. Esto también se aplicar al estar detenido en un atasco o en un semáforo porque se considera que en ambos casos se está en circulación. La multa económica continúa siendo de 200 euros, respetándose el 50% de descuento por pronto pago.

Además, aumenta el número de puntos para otras infracciones. Por ejemplo, no utilizar el cinturón de seguridad, o llevarlo mal abrochado, sube de tres a cuatro puntos. Además, no se permite superar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad en carreteras convencionales para adelantar.

Nuevas normas de la Dirección General de Tráfico para evitar las distracciones al volante.

Cuántos puntos tenemos del carné de conducir

Cuando eres un conductor Novel tienes un total de 8 puntos. Si a los tres años siguientes de sacarte el carné de conducir no has cometido ninguna infracción pasas a tener 12 puntos.

El máximo de puntos a conseguir son 15 puntos y necesitarás 9 años sin cometer ninguna infracción para poder conseguirlos.