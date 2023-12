La primera prometida de Brad Pitt que nadie conocía y ahora es más famosa que él

El 60 cumpleaños de Brad Pitt es un buen momento para hacer un repaso de su polémica vida sentimental. En la actualidad mantiene una relación sentimental estable con Inés de Ramón, una de las pocas parejas que ha tenido que no está relacionada con el mercado de Hollywood. Como todo el mundo sabe, el mítico actor estuvo casado con Angelina Jolie, aunque en su currículum amoroso hay muchos nombres que sorprenderán a más de uno porque han caído en el olvido. Por ejemplo, pocos recuerdan que estuvo comprometido con la famosa Jill Schoelen.

Brad Pitt y Jill Schoelen, quien ahora es más famoso el intérprete, tenían pensado casarse a finales de los años 80, pero todo se torció de un momento a otro y cancelaron el evento. La actual novia de Brad está a la sombra porque no tiene nada que ver con la industria del espectáculo. Es empresaria, se dedica a diseñar joyas y nunca ha estado interesada en llamar la atención de la prensa. Pero, ¿qué pasó con Jill y por qué no se ha vuelto a saber nada de esta historia de amor?

Su historia con Jill Schoelen

Brad Pitt se enamoró de Jill Schoelen cuando todavía no era un rostro tan poderoso en Hollywood, de hecho los pasos de ella generaban bastante más repercusión. Los celos profesionales fueron una de las razones por las que decidieron poner punto y final a esta historia de amor. Jennifer Aniston, quien también estuvo casada con el famoso actor, tendría mucho que decir al respecto. Cuando estaban juntos no pudieron esquivar los rumores de crisis. Las sospechas estuvieron acechándoles desde el principio y el tiempo demostró que los medios no estaban equivocados.

Jennifer y Brad han tenido muchas diferencias. En un primer momento quisieron guardar las formas para que no están en boca de todos por asuntos relacionados con una cuestión tan íntima. El problema fue que el entorno de ambas partes empezó a lanzar información y se desarrolló una guerra fría que fue muy difícil de gestionar, sobre todo en América.

El pasado de Brad Pitt

Jill Schoelen tenía mucha experiencia cuando empezó su relación con Brad Pitt, quien no se mudó a Los Ángeles para estudiar interpretación hasta que cumplió 24 años. Antes de esto se formó como periodista en la Universidad de Missouri, aunque su amor por el cine le obligó a cambiar de vida y aprobar suerte en Hollywood. Como otros tantos artistas, compaginaba pequeños proyectos con trabajos mal pagados, por eso cuando conoció a Jill se quedó fascinado porque ella ya era una actriz muy conocida, igual que sucede en la actualidad.

Brad Pitt enviaba cartas a Jill Schoelen

Jill y Brad Pitt solo estuvieron un año juntos, pero el artista se enamoró profundamente de ella y decidió pedirle matrimonio. Schoelen tenía tantas esperanzas puestas en la relación que aceptó encantada. Fuentes cercanas aseguran que los sentimientos entre ellos eran muy intensos. Tanto es así que en 2013 ‘RadarOnline’ publicó el contenido de una supuestas cartas que se mandaban cuando eran novios. Se incluían frases como “no puedo dejar de pensar en ti» o «te voy a querer para siempre».