Peligro en España: Jorge Rey da la fecha de la peor semana de agosto y lanza una advertencia

Jorge Rey da la fecha para la peor semana de agosto y no duda en lanzar una advertencia que pone los pelos de punta. Habrá llegado el momento de pensar en poner punto y final a unas vacaciones que estarán marcadas por unos cambios en el tiempo que pueden tirar por tierra todo lo que está por llegar. Nos quedan algunos cambios por delante en un mes de agosto que nadie querría ver. Son tiempos de disponer de un tiempo libre, es fundamental, pero cuidado, porque este tiempo puede estar truncada por la lluvia.

En casi plena primera ola de calor, nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden llegar a ser los que nos acompañen en estos días. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que tenemos por delante. Estos días del mes de vacaciones de medio país es importante empezar a gestionar una serie de los actos que pueden marcar la diferencia. Sin duda alguna, lo que tenemos por delante son una serie de cambios que dejarán a más de uno en shock.

La fecha de la peor semana de agosto la pone Jorge Rey

El adolescente, que en su día predijo la llegada de Filomena, no duda en empezar a gestionar algunos elementos que son fundamentales. Tenemos por delante una situación que puede cambiarlo todo y que en cierta manera nos alejará de lo que sería habitual y de lo que deberíamos empezar a esperar.

Son tiempos en los que la inestabilidad se convierte en un problema que puede llegar a ser un cambio demasiado brusco a más de uno. Sin duda alguna, afrontamos unas jornadas que pueden llegar a ser las que marcarán unos días en los que todo acabará siendo posible.

El mes de agosto se convierte en un oasis, el más caluroso del año y el que tradicionalmente menos lluvias acumula, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Afrontamos unas cifras que podrían ser las que marquen una diferencia importante en todos los sentidos.

Los expertos en el tiempo no dudan en advertir de lo que puede llegar y Jorge Rey no es una excepción. Desde su canal de YouTube, no ha dudado en empezar a lanzar una seria alerta, la última semana del mes de agosto estará marcada por las lluvias y tormentas, lanzando una alerta que pone los pelos de punta.

Peligro en España

Mientras esperamos esas lluvias abundantes, España se prepara para una nueva ola de calor que pone los pelos de punta y que realmente puede dejarnos en una situación complicada. Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de cambios que pueden ser fundamentales en todos los sentidos.

Este mismo viernes se inicia un aumento considerable de las temperaturas siguiendo la previsión de la AEMET: «En la mayor parte del país se prevé un tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se dará nubosidad baja con probables bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica, alto y bajo Ebro, Estrecho y golfo de Cádiz, tendiendo en general a poco nuboso o despejado, aunque persistiendo algunos intervalos en la vertiente cantábrica. Asimismo, se prevé la presencia de nubosidad baja más persistente en el oeste de Alborán, con probables brumas y nieblas costeras. Por la tarde se prevé nubosidad de evolución en montañas del centro, norte y este peninsulares, así como en las mesetas, sin descartar alguna tormenta o chubasco ocasional en la Ibérica oriental, sierras del sureste, y de forma más probable e intensa en el Pirineo. En Canarias, nubosidad baja en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso con algunos intervalos nubes medias y altas dispersos en el resto. Probable calima en Melilla».

El aumento de las temperaturas puede ser considerable: «Las temperaturas máximas tenderán a aumentar en el tercio oeste y en el nordeste peninsular, así como en Canarias; sin grandes cambios en el resto, al igual que en las mínimas. Se seguirán alcanzando los 35 grados en la mayor parte de interiores de la Península y en Baleares, sin descartarse en Gran Canaria. Incluso se superarán los 40 en áreas de la meseta Sur, Andalucía, y puntualmente en las depresiones del nordeste. Se esperan vientos flojos en general en la Península y Baleares, más intensos en el Estrecho y en litorales del sureste y noroeste, sin descartarse algún intervalo de fuerte en las costas atlánticas gallegas. Predominará la componente este en el tercio oriental peninsular, Baleares, Estrecho y Alborán, la norte y este en el Cantábrico y cuadrante noroeste, y la sur y oeste en el resto. En Canarias el alisio continuará soplando moderado con algún intervalo de fuerte en zonas expuestas». Tocará esperar para ver si se cumplen estas previsiones del tiempo.