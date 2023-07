Pelea entre dos famosas cantantes españolas: todo el mundo espera que Rosalía conteste

Las redes sociales generan debates muy complejos y en ocasiones sitúan en el disparadero a famosos internacionalmente conocidos. En esta ocasión el problema ha terminado salpicando a Rosalía. Una conocida cantante ha dado una serie de pasos que no le sentarán bien a la catalana. Todo hace pensar que se avecina una revolución importante, pero antes de entrar en detalles debemos recordar algo. Rosalía tiene una legión de fans muy potente y es complicado arremeter contra ella sin sufrir las consecuencias. ¿Qué futuro el espera a la artista que se ha atrevido a romper las normas?

El origen de la polémica

Todo empezó por una decisión que tomó el rapero JC Reyes. Utilizó la inteligencia artificial para retocar unas fotografías de Rosalía desnuda y después publicó estas imágenes en las redes sociales. La polémica no tardó en llegar. La artista catalana arremetió contra él y mostró su descontento, pero no todo el mundo supo entender su malestar. Hay otra cantante muy conocida que se ha posicionado al lado de Reyes. No comprende que Rosalía haya causado tanto revuelo por un asunto de estas características. Pero, ¿quién es la nueva rival la novia de Raw Alejandro?

Durante todo este tiempo hemos estado hablando de Mala Rodríguez, quien considera que Rosalía se ha excedido porque, según su punto de vista, lo que ha hecho JC Reyes no tiene importancia. Cree que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y que no será la primera famosa en sufrir las consecuencias. No entiende la postura de la catalana y ha abierto una guerra que dará mucho de qué hablar.

La respuesta de Rosalía

La polémica está servida porque los fans de Rosalía creen que Mala Rodríguez se ha equivocado al no apoyar a su compañera. Creen que por el hecho de ser mujer debería haber tenido más empatía. Le acusan de haberle dado la espalda y están animando a la catalana a lanzar una respuesta contundente. De momento no se ha pronunciado, pero todo hace pensar que si decide hacerlo que armará un revuelo sin precedentes porque su fama ha traspasado fronteras.

Hay una parte del público que apoya a Mala Rodríguez y que considera que Rosalía tiene demasiadas exigencias. Recordemos que siempre ha defendido ser una persona humilde, pero los seguidores de Mala Rodríguez creen que el éxito le ha nublado la realidad. En estos momentos podemos recordar unas declaraciones que hizo la novia de Raw Alwjandro hace unos meses: “Soy igual de cantaora con el chándal de Versace que vestidita de bailaora”.

El esfuerzo de la cantante

Rosalía todavía no ha contestado y es posible que no lo haga porque siempre ha intentado mantenerse lejos de este tipo de conflictos. En una ocasión explicó que había luchado tanto por ser artista que no perdía el tiempo en otras causas, ni siquiera en responder a sus rivales. “Estoy orgullosa de no haberme rendido en estos años. He estado mucho tiempo lejos de la gente que quiero y he vivido muchos momentos de querer volver. Pero pensé: ‘Que sea lo que Dios quiera’ y aguanté hasta el final”.