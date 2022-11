Poco o casi nada se sabe del pasado de Ana María Aldón antes de su relación con José Ortega Cano, pero la diseñadora tuvo una hija siendo muy joven(con sólo 17 años) y ahora esta ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado sobre la situación de su madre tras anunciarse la separación de esta del torero, y también sobre la suya ya que Gema Aldón ha desvelado su pasado ‘oscuro’ y la relación que tiene con su padre.

El pasado oscuro de la hija de Ana María Aldón

La revista Lecturas saca hoy en portada a Gema Aldón, la hija que Ana María Aldón tuvo con 17 años. La joven que tiene ahora 22 años y en la mencionada revista se ha sincerado sobre la situación actual de su madre pero también ha hablado sobre su pasado y en concreto, de la mala relación que mantiene con su padre, con el que no desea no cruzarse nunca por Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, donde ambos viven.

En declaraciones a Lecturas Gema Aldón dice “para mí ese señor no existe” y añade, “Hay que ser muy mala persona para abandonar a un hijo. Es un miserable” y no da más detalles sobre su infancia o juventud con respecto a su padre aunque queda claro que nunca se hizo cargo de ella.

Una mala relación con su pareja

La entrevista sirve además para que Gema Aldón hable sobre como es su vida de soltera junto a su hija de cuatro años ya que está desencantada del amor, y de la misma manera que le ha ocurrido a su madre, no ha tenido suerte con los hombres: “El padre de mi hija me lo ponía difícil, utilizaba a mi niña para hacerme chantaje. Como si yo fuera mala madre. Lloraba mucho. Me quería morir”, declara la joven.

La situación actual de su madre

En cuanto a la situación actual de su madre, y tras desvelarse que la diseñadora ya tiene un nuevo hogar en el que vivir con su hijo tras separarse de Ortega Cano, Gema Aldón explica que la casa que a ella le había comprado su madre se ha acabado vendiendo para hacer frente precisamente al pago de la nueva vivienda. Por lo visto su madre le habría ofrecido que viviera con ella en su nuevo chalé de Madrid, pero ella ha descartado esta posibilidad así que por el momento parece que no sabe todavía donde va a vivir tras quedarse sin su casa.