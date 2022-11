Pablo Motos se ha mostrado muy tajante respecto al fiasco de la ley del sólo sí es sí que ha impulsado la ministra de Igualdad, Irene Montero, con el beneplácito del Gobierno. Y es que, esta nueva normativa ha permitido la excarcelación de varios condenados por agresiones sexuales cuando su objetivo, según defendían en el Ejecutivo socialcomunista, era proteger a las mujeres.

Así las cosas, Pablo Motos ha defendido que se trata de «una chapuza» y ha señalado que «cada semana, vamos a un escándalo diferente». Asimismo, ha recordado que el daño que se ha hecho «es irreparable porque al que han reducido la pena ya no se la van a aumentar».

«Hay cosas y cosas. Una cosa es que te equivoques en algo teniendo buena intención, pero hay cosas en las que no te puedes equivocar. Un cirujano que está operando a corazón abierto no se puede equivocar. Una persona que legisla y que hace una ley, que está haciendo ahora mismo que las mujeres estén más desprotegidas por un error que no han querido escuchar, no es un error aceptable», ha señalado Pablo Motos haciendo referencia a la normativa impulsada por Montero.

El presentador de El Hormiguero también se ha referido al hecho de que desde Igualdad, lejos de reconocer su error, hayan cargado contra los jueces. «Dice que los jueces incumplen la ley y que les van a dar un curso para reeducarlos. La ministra dice que los jueces son machistas… Serán los jueces y las juezas, porque más de la mitad son mujeres. Podemos les llama fachas con toga. Estamos en un momento flipante», ha aseverado al respecto.

Por último, se ha preguntado qué tiene que pasar para que alguien dimita por lo ocurrido para después sentenciar: «Hablamos mucho del Gobierno, pero es que se está liando parda».