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Ofertas flash de Amazon del día, en directo: productos rebajados, chollos activos, descuentos y última hora de las ofertas de hoy

Nueva jornada de ofertas con una selección de productos rebajados en Amazon para ahorrar en las compras del día a día

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    • Desde artículos para el hogar y pequeños electrodomésticos hasta tecnología, cuidado personal y decoración, repasamos algunos de los descuentos más interesantes para aprovechar las oportunidades de este otoño.

    Además, con Halloween cada vez más cerca y la Navidad empezando a asomar en el calendario, también encontramos ideas para preparar las próximas celebraciones sin gastar de más.

    Ofertas flash de Amazon del día, en directo: productos rebajados, chollos activos, descuentos y última hora de las ofertas de hoy

    09:26

    Esta funda elástica para sofá de 3 plazas en color rojo vino cuesta 36,09 euros en Amazon

    XINEAGE Funda de Sofá 3 Plazas, Fundas Sofa Elasticas para Salón, Fundas de Sofa Ajustables, Funda de Sofá Jacquard para Perros/Mascotas, Protector Sofa Antideslizante (3 Plazas, Rojo Vino)

    Renovar el aspecto del salón y proteger el sofá del desgaste diario es más sencillo con esta funda elástica de XINEAGE. Está diseñada para sofás de tres plazas, cuenta con tejido jacquard y un sistema ajustable y antideslizante para ayudar a mantenerla en su sitio. También puede ser una opción práctica en hogares con perros u otras mascotas. Ahora está disponible en Amazon por 36,09 euros, frente a los 37,99 euros de su precio recomendado, con un descuento del 5 %.

     09:24

    Esta cafetera espresso Solac de 20 bares baja de 89,99 a 59,99 euros en Amazon

    Solac Taste Slim Basic 1100W - Cafetera 20 Bar| Espresso o Capuccino en Casa| Vaporizador Orientable, Espuma Leche| 1-2 Cafés| Molido o monodosis| Calienta líquidos| Compacta 16x31x30

    Preparar cafés espresso y capuchinos en casa es más económico con esta cafetera compacta de Solac, que cuenta con una potencia de 1.100 W y una presión de 20 bares. Permite preparar uno o dos cafés, utilizar café molido o monodosis e incorpora un vaporizador orientable para espumar leche y calentar líquidos. Su diseño compacto también facilita colocarla en cocinas con poco espacio. Ahora está disponible en Amazon por 59,99 euros, frente a los 89,99 euros de su precio habitual, con un descuento del 33 %.

     09:21

    Este pack de 4 pastas dentífricas Parodontax blanqueantes baja de 24,49 a 15,95 euros en Amazon

    Parodontax Complete Protection Blanqueante, Pasta Dentífrica Blanqueante para Encías, Pack de 4 x 75 ml

    Cuidar la higiene bucodental y mantener los dientes limpios es más económico con este pack de cuatro pastas dentífricas Parodontax Complete Protection Blanqueante, con 75 ml cada una. Su fórmula está diseñada para ayudar a eliminar las manchas superficiales y cuidar las encías dentro de la rutina diaria de higiene. Ahora se puede conseguir en Amazon por 15,95 euros, frente a los 24,49 euros de su precio recomendado, con un descuento del 35 %.

     09:19

    Este suplemento de inositol con vitaminas y minerales baja de 41,59 a 31,34 euros en Amazon

    QSTA Inositol Myo &amp; D-Chiro 4100mg Polvo para PCOS, Balance Femenino &amp; Equilibrio Hormonal, Suplemento 9-en-1 Inositol, Folato 5-MTHF, Cromo, Zinc, B6, B12, D3, Selenio &amp; Manganeso, Calcium, Vegano

    El suplemento de QSTA combina myo-inositol y D-chiro-inositol con folato, cromo, zinc y vitaminas como la B6, B12 y D3, además de otros minerales. Se presenta en polvo, es vegano y está formulado para el cuidado del equilibrio hormonal femenino. Ahora está disponible en Amazon por 31,34 euros, frente a los 41,59 euros de su precio recomendado, con un descuento del 25 % 

     09:17

    Secador de pelo iónico baja de 129,99 a 49,99 euros 

    Secador de Pelo, Secador Pelo Profesional Iónico Portátil 160000 RPM, Secado Rápido, 500M Iones, Control de Temperatura, Con Difusor Magnético y Boquilla, 4 Niveles de Temperatura y 3 Velocidades

    Este secador de pelo portátil promete un secado rápido gracias a su motor de 160.000 revoluciones por minuto y su tecnología iónica, diseñada para ayudar a reducir el encrespamiento. Cuenta con cuatro niveles de temperatura, tres velocidades y accesorios magnéticos, entre ellos un difusor. Ahora cuesta 49,99 euros en Amazon, frente a los 129,99 euros de su precio de referencia, con un descuento del 62 %.

     09:12

    Arrancamos una nueva jornada de ofertas con una selección de productos rebajados en Amazon

    Con Halloween cada vez más cerca y la Navidad empezando a asomar en el calendario, también encontramos ideas para preparar las próximas celebraciones sin gastar de más.

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