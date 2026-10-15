Ofertas flash de Amazon del día, en directo: productos rebajados, chollos activos, descuentos y última hora de las ofertas de hoy
Nueva jornada de ofertas con una selección de productos rebajados en Amazon para ahorrar en las compras del día a día
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Desde artículos para el hogar y pequeños electrodomésticos hasta tecnología, cuidado personal y decoración, repasamos algunos de los descuentos más interesantes para aprovechar las oportunidades de este otoño.
Además, con Halloween cada vez más cerca y la Navidad empezando a asomar en el calendario, también encontramos ideas para preparar las próximas celebraciones sin gastar de más.
Ofertas flash de Amazon del día, en directo: productos rebajados, chollos activos, descuentos y última hora de las ofertas de hoy
Esta cafetera espresso Solac de 20 bares baja de 89,99 a 59,99 euros en Amazon
Preparar cafés espresso y capuchinos en casa es más económico con esta cafetera compacta de Solac, que cuenta con una potencia de 1.100 W y una presión de 20 bares. Permite preparar uno o dos cafés, utilizar café molido o monodosis e incorpora un vaporizador orientable para espumar leche y calentar líquidos. Su diseño compacto también facilita colocarla en cocinas con poco espacio. Ahora está disponible en Amazon por 59,99 euros, frente a los 89,99 euros de su precio habitual, con un descuento del 33 %.
Este pack de 4 pastas dentífricas Parodontax blanqueantes baja de 24,49 a 15,95 euros en Amazon
Cuidar la higiene bucodental y mantener los dientes limpios es más económico con este pack de cuatro pastas dentífricas Parodontax Complete Protection Blanqueante, con 75 ml cada una. Su fórmula está diseñada para ayudar a eliminar las manchas superficiales y cuidar las encías dentro de la rutina diaria de higiene. Ahora se puede conseguir en Amazon por 15,95 euros, frente a los 24,49 euros de su precio recomendado, con un descuento del 35 %.
Este suplemento de inositol con vitaminas y minerales baja de 41,59 a 31,34 euros en Amazon
El suplemento de QSTA combina myo-inositol y D-chiro-inositol con folato, cromo, zinc y vitaminas como la B6, B12 y D3, además de otros minerales. Se presenta en polvo, es vegano y está formulado para el cuidado del equilibrio hormonal femenino. Ahora está disponible en Amazon por 31,34 euros, frente a los 41,59 euros de su precio recomendado, con un descuento del 25 %
Secador de pelo iónico baja de 129,99 a 49,99 euros
Este secador de pelo portátil promete un secado rápido gracias a su motor de 160.000 revoluciones por minuto y su tecnología iónica, diseñada para ayudar a reducir el encrespamiento. Cuenta con cuatro niveles de temperatura, tres velocidades y accesorios magnéticos, entre ellos un difusor. Ahora cuesta 49,99 euros en Amazon, frente a los 129,99 euros de su precio de referencia, con un descuento del 62 %.
Arrancamos una nueva jornada de ofertas con una selección de productos rebajados en Amazon
Con Halloween cada vez más cerca y la Navidad empezando a asomar en el calendario, también encontramos ideas para preparar las próximas celebraciones sin gastar de más.
Esta funda elástica para sofá de 3 plazas en color rojo vino cuesta 36,09 euros en Amazon
Renovar el aspecto del salón y proteger el sofá del desgaste diario es más sencillo con esta funda elástica de XINEAGE. Está diseñada para sofás de tres plazas, cuenta con tejido jacquard y un sistema ajustable y antideslizante para ayudar a mantenerla en su sitio. También puede ser una opción práctica en hogares con perros u otras mascotas. Ahora está disponible en Amazon por 36,09 euros, frente a los 37,99 euros de su precio recomendado, con un descuento del 5 %.