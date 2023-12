Octavi Pujades, el exitoso recorrido del famoso actor: listo para brillar en ‘Pasapalabra’

La serie que cambió la vida de Octavi Pujades fue ‘Al salir de clase’. Este proyecto le abrió las puertas de un mundo nuevo y le dio muchas oportunidades. Después ha participado en otros proyectos tan mediáticos como ‘La que se avecina’, se ha hecho influencer e incluso ha escrito su propio libro. Esta obra se titula ‘No viene a cuento: no hay excusa para no vivir sin humor’. El artista ha probado suerte en varias facetas y en todas ha tenido mucho éxito, pero ¿cómo es su vida fuera de cámaras? Tiene dos hijos llamados Alicia y Jordi. Está separado y mantiene una relación sentimental con Ana Senan desde 2016.

Octavi Pujades ha trabajado mucho como actor, pero en un momento dado dejó de recibir propuestas interesantes y decidió dedicarse a Instaram. «Evidentemente no era ese el planteamiento. A mí las redes, aunque no lo parezca, me costó entrar porque me parecía muy fatuo todo. Pero después hubo una época de parón de trabajo hace 6 o 7 años en el que me di cuenta de que, para bien o para mal, las redes sociales son importantes. Cada vez más», explicó durante la presentación de su libro.

La vida de Octavi Pujades fuera de cámaras

El artista es muy atrevido y ha interpretado papeles que han dejado huella en la industria de la interpretación. Durante un tiempo fue un rostro muy conocido, pero siempre ha tenido los pies en el suelo gracias a la educación que recibió por parte de sus padres. En ningún momento se ha creído superior a nadie, al contrario. Insiste en que su objetivo es seguir aprendiendo, por eso acepta propuestas de tantos estilos diferentes. Recientemente ha decidido que participará en ‘Pasapalabra’ para ayudar a los concursantes a llevarse el bote final.

«Soy hijo único, mis padres me tuvieron mayores. No íbamos de vacaciones, no tenía muchos amigos», empieza diciendo cuando le preguntan por su pasado. «Me crie leyendo o viendo películas y mi universo particular ha sido muy solitario. Pero llega el momento en el que me caso y tomo la decisión de tener niños, aunque no soy especialmente niñero». Ahora piensa que fue la mejor decisión de su vida y se siente orgulloso de la familia que ha formado

Octavi Pujades afrontó un duro golpe

‘No viene a cuento: no hay excusa para no vivir sin humor’ es un libro que Octavi escribió gracias a la inspiración que le aportó su padre, pero lamentablemente este falleció y no pudo leerlo. Ahora considera que es el legado que le dejará a sus hijos.

«Hay momentos en los que hay que intentar controlar, pero no me considero especialmente controlador. Es una cuestión evolutiva. El 50% de nosotros va en nuestros hijos, son nuestro mínimo pasaporte a la inmortalidad y hay una tendencia inevitable a proteger eso para que no se dañe y perdure», explica al hablar de la educación que le da a sus pequeños.

El gran cambio de Octavi

Octavi Pujades se había propuesto convertirse en un buen médico, por eso se matriculó en la Universitat Autònoma de Barcelona para estudiar Medicina y Cirugía. Cuando estaba preparándose el MIR se dio cuenta de que iba a ser más feliz trabajando como actor y cambió de vida por completo. A partir de ese momento ha protagonizado series tan famosas como ‘El auténtico Rodrigo Leal’, ‘Lalola’ o ‘Acacias 38’.