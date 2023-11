Nunca hubieras imaginado que esta famosa saliera del famoso programa ‘Lluvia de Estrellas’

‘Lluvia de Estrellas’ no necesita presentación. Es uno de los concursos más queridos de la pequeña pantalla, pero pocos recuerdan que una famosa española formó parte del casting. Antes de entrar en detalles debemos recordar que el concurso estaba producido por Gestmusic y en un primer momento se emitía en Antena 3. En concreto entre 1995 y 2001. Después estuvo unos años en el banquillo y en 2007 regresó a TVE de la mano de Sonia Ferrer. Pero, ¿por qué se está hablando tanto de este formato?

Lara Álvarez fue una de las concursantes y lo cierto es que guarda un recuerdo maravilloso. La comunicadora enseguida se dio cuenta de que quería dedicarse al mundo del espectáculo, pero nunca pensó que su sueño se hiciera realidad. En una de sus entrevistas explicó que llamó tantas veces a los directores de ‘Lluvia de Estrellas’ que llegó a aprenderse el número de memoria. Fue uno de sus primeros proyectos importantes, aunque después de esto vinieron grandes noticias.

El pasado de Lara Álvarez en ‘Lluvia de Estrellas’

La carrera de Lara Álvarez es tan brillante que algunos han olvidado su experiencia en ‘Lluvia de Estrellas’, pero ella se siente muy orgullosa de su paso por el concurso. «Se hacía con playback y quedé segunda con una imitación de Janet Jackson», declaró en una ocasión. Aprovechó esta misma intervención para recordar como fueron sus inicios en la pequeña pantalla. Insiste en que no sabía nada de televisión y tuvo que aprender poco a poco, de hecho cometió varios errores que todavía sigue recordando.

«Al principio solo era la voz del espectador, pero poco a poco me dieron más cosas. Llegué incluso a informar desde un helicóptero», explica en una entrevista para ’20 Minutos’. Y añade: «No estaba acostumbrada a trabajar en la tele, tuve que dar paso a un video y justo empezaron a gritar por el pingajillo ‘entra VTR’, y lo dije tal cual. Me volví loca».

Las palabras de Lara sobre Sara Carbonero

Lara Álvarez dio su mejor versión en ‘Lluvia de Estrellas’ y demostró que estaba capacitada para entretener a los espectadores. Años atrás tomó una decisión para empezar a relacionarse con productoras y directores de televisión. «Me apunté en una agencia de publicidad para sacarme mi dinerillo y me salió ese trabajo», explica.

Con el paso del tiempo ganó mucha repercusión y muchos le han llegado a comparar con Sara Carbonero, aunque ella no se siente identificada y no quiere imitar a nadie. «Sara Carbonero hay una y no aspiro a serlo. No me molesta, pero tenemos caminos distintos».

Los otros concursantes de ‘Lluvia de Estrellas’

Lara Álvarez no es la única famosa que tuvo el privilegio de participar en este concurso. Otros rostros tan conocidos como Adrián Rodríguez, Elena Rivera, David Civera o Lorena Gómez también formaron parte del casting. El formato tuvo tanta repercusión que terminó recibiendo un TP de Oro al mejor programa de espectáculo y entretenimiento en 1998. En esta época el proyecto estaba presentado por Bertín Osborne, de hecho era uno de los momentos más mediáticos del artista y este aspecto ayudó mucho al programa