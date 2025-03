No se salva nadie: el aviso de Jorge Rey por lo que llega a España hoy

Una borrasca más fuerte que la Laurence está a punto de llegar, Jorge Rey lanza esta alerta ante lo que tenemos por delante. Este joven que no ha dudado en lanzar algunos elementos que pueden ser los que marcarán una diferencia importante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por algunos cambios en los que todo puede ser posible. Una situación que nos sumergirá en lo peor de una serie de cambios en los que veremos lo peor de una estación que puede dejarnos totalmente sumergidos en una serie de cambios destacados.

El experto en el tiempo Jorge Rey no duda en darnos algunas novedades destacadas en los que el mal tiempo acabará siendo una realidad. Con ciertos elementos que son los que nos harán prepararnos para lo peor. Tendremos que estar pendientes de lo que nos dice este experto que en su día predijo la llegada de Filomena a nuestro país. Tocará ver qué es lo que nos puede estar esperando con ciertas novedades en las que todo puede ser posible. Jorge Rey no tiene dudas de lo que nos está esperando, no vamos a soltar el paraguas en mucho tiempo.

La borrasca que viene

Hemos tenido por delante una serie de borrascas que nos han sumergido en lo peor de una serie de elementos que han acabado siendo claves. Sin duda alguna, debemos empezar a prepararnos para un giro radical en lo que nos está esperando estas jornadas.

Una situación cambiante ha acabado siendo una realidad que ha sido fundamental en estos días que tenemos por delante. Llega un giro de guion que nos lanza totalmente hacia una lluvia que las cabañuelas se encargaron de destapar.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que nos está esperando. Una temporada de lluvias de esas que pueden ser las que nos sumergirán de lleno en una inestabilidad que ha acabado generando más de un problema que puede ser esencial.

Esta borrasca que tenemos por delante y que puede ser la que aparece en las previsiones de un Jorge Rey que no duda en lanzar una importante alerta. Lo que nos está esperando es algo mucho peor de lo que hemos vivido. Son días de ver llegar una novedad significativa que puede ser la que nos haga vivir una semana plenamente de invierno.

Jorge Rey advierte de una borrasca peor que Laurence

La borrasca Laurence está causando estragos, estos días de lluvia abundante, pero lo que está por llegar, puede ser mucho peor de lo que esperaríamos. Llega un cambio que se traducirá en unas lluvias que pueden ser las que marcarán una entrada en la primavera con aire invernal.

La previsión de Jorge Rey coincide claramente con una AEMET que conoce perfectamente lo que está a punto de pasar. Los primeros días de la semana tendremos la inestabilidad que nos deja la borrasca Laurence, con el frío de protagonista, pero, lejos de alejarnos de ella con la llegada de la primavera, lo que está a punto de llegar, puede ser incluso peor.

Nos espera una borrasca para la que quizás no estamos preparados, tal y como afirma la AEMET: «El miércoles será de transición hasta la llegada de una nueva borrasca al final del día. Así, tendremos cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares con precipitaciones persistentes y/o localmente fuertes en el noreste peninsular donde se esperan las mayores acumulaciones de precipitación. En el resto chubascos débiles dispersos más frecuentes en el oeste y en el Sistema Central. Se esperan nevadas en Pirineos con una cota situada entre los 1400/1800 m. En Canarias, intervalos nubosos en las islas montañosas con probables precipitaciones débiles o moderadas afectando principalmente a la vertiente norte y noroeste.

Nieblas matinales en zonas altas del interior y no se descartan vespertinas en zonas altas del área mediterránea».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas aumentarán en todo el país, especialmente en la ibérica norte y su entorno próximo con probables ascensos notables. Las mínimas aumentarán en la mitad norte y Baleares, con un ascenso notable en el extremo noreste peninsular, y con pocos cambios en el resto de la Península y Canarias.

Se espera un día ventoso, con vientos moderados de componentes sur y este, con probables rachas muy fuertes en zonas de montaña de la mitad norte. Se esperan intervalos de fuerte en los litorales atlánticos y en el Mar de Alborán. En Canarias viento moderado del oeste con intervalos de fuerte en extremos norte y sur de las islas de mayor relieve».

Las alertas estarán activadas y no sólo amenazan esta entrada de la primavera, sino también, esos días de fin de semana que estamos esperando. De una forma o de otra, tendremos que ver llegar este importante cambio.