No estamos preparados: Jorge Rey anuncia la llegada de un frente polar este día

Jorge Rey se adelanta a todos y anuncia la llegada de un frente polar este día, en el que la magia sería una realidad. Estos últimos inviernos nos traen más de una sorpresa en unas zonas del país en las que la nieve y el frío parece que se resistirá a llegar. Estaremos viviendo un inesperado cambio que puede acabar siendo la que marque un antes y un después, en unos días en los que todo es posible.

España tiene algunas novedades destacadas para las que quizás no estamos del todo preparados. Lo que nos está esperando es un importante cambio que se convertirá en una novedad a la que debemos enfrentarnos. De una forma o de otra, tendremos que empezar a ver llegar un destacado cambio, de un otoño de temperaturas suaves a ya un invierno con unas cifras que realmente pueden ponernos los pelos de punta. No sólo el frío será protagonista, sino que también deberemos prepararnos para recibir a un invierno que nos puede traer nevadas importantes. Las cabañuelas no dejan ninguna duda de lo que nos está esperando en estos días.

Quizás no estemos preparados para lo que llega

Estas vacaciones todo el mundo quiere disfrutarlas de la mejor forma posible, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser significativos. Tendremos que estar especialmente pendientes de un cielo que llega con novedades destacadas y que puede acabar siendo especialmente preocupante.

Tenemos por delante un nuevo ciclo que iremos viendo llegar de la mano de determinadas transformaciones en un tiempo en el que todo puede ser posible. Vemos algunos elementos que serán los que nos afectarán de lleno en unas jornadas en las que todo puede ser posible, en especial si tenemos planes.

Desde el tiempo marcado por la estabilidad de estos últimos tiempos, hasta algunas novedades destacadas que han ido llegando en unas jornadas en las que vamos a mirar al cielo para ver qué es lo que nos está esperando. Tendremos que empezar a prepararnos para lo peor de la mano de las líneas de los expertos en el tiempo.

Jorge Rey ha sido uno de los que no ha dudado en lanzar una importante alerta en unas jornadas en las que tenemos que ver ese cambio en el cielo, tal y como lleva advirtiendo durante semanas.

Anuncia Jorge Rey la llegada de un nuevo frente polar

El descenso de las temperaturas que anuncia un Jorge Rey que puede llevarnos directamente a un cambio que puede ser destacado en estos últimos días del año. Tendremos que empezar a pensar en una situación que puede ser muy distinta de la que hemos vivido con unas temperaturas que han estado por las nubes.

A partir del 1 de enero, ya podremos decir que estamos viviendo en un invierno que puede traer consecuencias totalmente inesperadas. Desde el canal de El Tiempo los expertos coinciden con Jorge Rey y nos advierten de que: «Tras un fin de semana mayormente estable, el lunes de la próxima semana, día 30, las altas presiones continuarán dominando la situación en España. Amanecerá con nieblas en los valles del interior peninsular, sobre todo en el Duero y el Ebro y en el resto del país, el sol será el protagonista por la tarde».

Siguiendo con la misma previsión: «Sin embargo, los restos de la DANA que ha afectado a Canarias en los últimos días podrían acercarse al sur peninsular, y en superficie tendremos vientos de levante. Debido a esto, no descartamos algunas gotas muy débiles en el Mediterráneo andaluz y en la costa de Murcia y Alicante. El día de Nochevieja la situación será parecida. Las nieblas matinales volverán a formarse en los valles de los grandes ríos y con los restos de esa DANA situados en el norte de África y el levante soplando en el Mediterráneo, no descartamos algunas lluvias».

Tendremos que empezar a preparar el paraguas en algunos puntos del país: «El día de Año Nuevo comenzará con frío, con heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular y con muchas capitales con mínimas cercanas o por debajo de los 0ºC. Además, las nieblas volverán a formarse en los valles del interior, por lo que pueden ser localmente engelantes».

El invierno de verdad parece que será una realidad en determinados puntos del país: «Una vez levanten las nieblas, será un día de cielos prácticamente despejados, aunque habrá excepciones. A día de hoy, teniendo en cuenta la incertidumbre, los chubascos podrían continuar en puntos del Mediterráneo. La nubosidad sería mayor en las costas de la C. Valenciana, Murcia, el este de Andalucía y Baleares gracias al viento que continuaría de levante y sin descartar chubascos en general débiles. En cuanto a las temperaturas, en general las máximas estarán entre los 10-15ºC y en las costas serán algo más altas. En el Mediterráneo subirán hasta los 17-18ºC. En Canarias superarán los 20ºC y es probable que arranquen el año aún con calima. Según la última actualización de los modelos, a partir del día 2 el anticiclón podría retirarse y comenzarán a llegar algunos frentes atlánticos con lluvias. Sin embargo, quedan muchos días y estos pronósticos deben actualizarse».