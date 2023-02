La mujer que descubrió a Jorge Javier Vázquez antes de ser famoso le dedica estas duras palabras

La primera vez que Jorge Javier Vázquez pisó un plató de televisión fue en 1997 como colaborador de ‘Extra Rosa’, un programa de Antena 3 presentado por Ana Rosa Quintana y Rosa Villacastín. Tras su etapa en Antena 3, dio el salto a Telecinco en marzo de 2003 empezó a presentar ‘Aquí hay Tomate’ junto a Carmen Alcayde. Desde abril de 2009, es presentador de ‘Sálvame’. Una trayectoria profesional muy larga que comenzó de la mano de Rosa Villacastín, quien le ha dedicado unas duras palabras en una entrevista en ‘8TV’.

Cuenta que ella fue quien descubrió a Jorge Javier Vázquez porque le llevó a la televisión para que le hiciera una entrevista. Le pareció que era bueno, y como ella iba a empezar un programe le propuso que se unieran. En un principio le dijo que no porque era muy tímido. Cuando salió la entrevista publicada, Rosa Villacastín le envío un centro de rosas blancas con una tarjeta que decía: «Te está esperando el contrato».

«Yo le quiero muchísimo y le admiro mucho. Creo que está preparadísimo, que es una persona muy preparada, pero se le ha subido mucho». Y cuenta un pequeño incidente que tuvo con él: «Yo le puse un WhatsApp diciéndole que estaba subyugado por Rocío Carrasco e iba a ser su ruina. Él contestó mal, pero no lo hizo por WhatsApp».

Rosa Villacastín continúa diciendo: «Cuando tu estás presentando un programa, no puedes humillar a los colaboradores que tienes. Y a mí por ejemplo lo que está haciendo ahora con Teresa Campos me llega al alma. Creo que ni se lo merece porque ha estado en esa casa mucho tiempo y están sus dos hijas en el programa».

Y finaliza: «Si hay una persona a quien Teresa adora es al chófer que tiene, que lleva 40 años con ella cuidándola como si fuera su hijo. Que intenten meter cizaña precisamente con esa persona me duele muchísimo. Y creo que Jorge Javier debería evitarlo. No lo necesita. Ha ganado todo el dinero del mundo, tiene reconocimiento, hace teatro, escribe libros. No debería caer en eso».

Cabe señalar que Rosa Villacastín dio el salto a televisión de la mano de María Teresa Campos en 1993, al convertirse en una de las colaboradoras habituales de su programa ‘Pasa la vida’ en Televisión español. En 1996, continuó con María Teresa Campos en ‘Día a Día’, su nuevo programa en Telecinco.

¿Qué tendrá que decir Jorge Javier Vázquez al respecto?