La mujer más importante de Pasapalabra no aparece delante de las cámaras: sus secretos

Se llama Lucía Sesma y es la jueza lingüística de ‘Pasapalabra’. El concurso ha alcanzado una gran popularidad en las últimas semanas porque está a punto de repartir el mayor premio de su historia. Más de dos millones de euros que irán a la cuenta bancaria de Rafa o de Orestes, dos rostros que se han convertido en los grandes protagonistas de Antena 3. Lucía se encarga de analizar sus respuestas. De ella depende el funcionamiento y la reputación del programa y ahora todos sus secretos están encima de la mesa.

La mujer más importante de Pasapalabra

‘Pasapalabra’ es un espacio mítico en la pequeña pantalla. Los espectadores lo asociaban a la figura de Christian Gálvez y cuando cambió de presentador hubo cierto miedo, pero todo quedó en un susto. Roberto Leal ha conseguido que el programa entre en las casas de millones de espectadores. La situación está más que controlada. Podríamos decir que los concursantes más famosos y queridos son Orestes y Rafa. Están compitiendo entre ellos para llevarse el bote final. Lucía revisa muy de cerca todas sus respuestas. No se le escapa ningún error.

Lucía Sesma ocupa un puesto importante

Sin Lucía nada sería lo mismo, ‘Pasapalabra’ perdería mucha credibilidad. La jueza es lingüista y filóloga. Tiene muchas tareas dentro del programa de Antena 3, pero la más complicada es estar atenta a las respuestas de los concursantes. Roberto Leal anuncia las definiciones, los participantes contestan rápidamente y ella se encarga de decir su la respuesta es válida. Ella misma se encargó de aclarar cuál es su función en el citado espacio televisivo. “Hay un equipo de guion que escribe las pruebas y escriben el rosco. Yo lo que hago es revisar esas pruebas y revisar ese guion que esté lingüísticamente todo bien, todo equilibrado junto con el coordinador de guion”.

‘Pasapalabra’ ha alcanzado mucha repercusión y se ha convertido en un referente para muchos espectadores, por eso no puede quedar nada para la improvisación. Lucía se encarga de todo y no descansa hasta que el episodio está perfecto. No puede haber ningún error lingüístico porque el juego perdería credibilidad delante de la audiencia. “Cuando se graba yo estoy junto a dirección en el control para determinar si lo que se responde es correcto o no. Si hay algo que no estaba previsto verifico, paramos un momento, comprobamos y decimos si es correcto o no”.

La jueza contó toda la verdad

Lucía Sesma tiene claro qué perfil de concursante cuadra dentro de ‘Pasapalabra’. Es cierto que Rafa y Orestes han conseguido controlar bien el juego televisivo, pero lo realmente importante es la formación. Sin sus respuestas no hubieran llegado a ningún lado, por eso la lingüista ha mandado un consejo a los futuros participantes. “A alguien que quisiera presentarse al concurso le diría que leyera, que leyera mucho, que estuviera atento a donde va, que mire carteles, nombres de cuadros, autores y luego el tener el diccionario en papel es bueno. Que lean las entradas del diccionario”.

Lucía conoce la cruda realidad de ‘Pasapalabra’

‘Pasapalabra’ está a punto de entregar el premio final y son pocos los que saben quién es el ganador. Lucía tiene información privilegiada: tuvo que verificar las respuestas del vencedor. Es una de las pocas que sabe quién se ha llevado el premio. Un premio que hará historia en Antena 3. Nunca había habido un bote tan grande, por eso hay tanta expectación.