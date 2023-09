El agridulce momento de Christian Gálvez: se ha quedado si nada en Telecinco

Christian Gálvez y Patricia Pardo están viviendo un momento mágico: se acaban de casar y están esperando a su primer hijo en común. Todavía no ha trascendido el nombre del bebé, de hecho la presentadora asegura que la decisión no está tomada del todo. Las hijas de Patricia quieren que se llame Carlos, pues va a ser niño, pero la comunicadora no está convencida y prefiere barajar otras opciones. Mientras tanto se ha centrado en su trayectoria profesional y acaba de afrontar un reto complicado: sustituir a la grandísima Ana Rosa Quintana. Ha tomado las riendas de Vamos a ver, un espacio que ocupa la franja horaria del mítico formato que ha presentado Quintana durante casi dos décadas: El Programa de AR.

Christian Gálvez también es un profesional muy cotizado en Mediaset, de hecho ha sido el maestro de ceremonias de varios proyectos importantes. Sin embargo, desde que retiraron Pasapalabra no ha encontrado ningún formato que cale en la audiencia, por eso ha ido saltando de oportunidad en oportunidad. Lo último que le ofrecieron fue presentar 25 Palabras. Este concurso nunca cosechó datos elevados, de hecho apenas superaba el 10% de share. No obstante, los responsables de Telecinco siguen apostando por él y consideran que tarde o temprano encontrarán el secreto de su éxito. Hasta que llegue ese momento ha tenido que despedirse de su programa.

Christian Gálvez, en 25 Palabras / Mediaset

El marido de Patricia Pardo ha lanzado un mensaje durante la emisión del último episodio de 25 Palabras. «Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vamos, nos vemos por aquí, en su casa, en Mediaset», ha anunciado. La cancelación de este espacio ha pillado por sorpresa a muchos espectadores porque Telecinco no lo había comunicado. Ha sucedido de repente. Los responsables de la cadena, que ahora son Borja Prado y Alessandro Salem, están probando nuevas estrategias porque quieren crear otro tipo de contenidos: unos contenidos familiares que sean recibidos por un público más amplio.

Christian Gálvez pierde su puesto en Telecinco

Según ha insinuado Christian Gálvez, sigue vinculado a Mediaset y antes o después aparecerá en otro espacio, pero hasta que llegue este momento estará un tiempo en el banquillo. Los índices de audiencia no han apoyado a 25 Palabras, aunque hay otro motivo que explica la desaparición de Gálvez. Telecinco necesita recuperar el éxito que ha perdido durante los últimos meses y Ana Rosa Quintana es la mejor presentadora de la cadena. Por eso ha dejado las mañanas para convertirse en la reina de las tardes y todo el mundo sabe que su nuevo programa hará historia. Se llama TardeAR y ocupa la franja horaria que antes tenía Christian, por eso el marido de Patricia Pardo ha tenido que cambiar de planes.

Christian Gálvez en ‘Alta Tensión’ / Telecinco

Ana Rosa Quintana se ha rodeado de un equipo perfecto y contará con colaboradores tan destacados como Alaska o Vicky Martín Berrocal. La periodista es una estrella y sabe qué tecla tocar para llamar la atención del público. Por eso Borja Prado y Alessandro Salem han apostado por ella. Su presencia es garantía de éxito.

Ana Rosa Quintana recuperará la audiencia perdida

Ana Rosa Quintana en el Festval / Gtres

Como no podía ser de otra forma, Ana Rosa Quintana dará lo mejor de ella para entretener a los espectadores y conseguir que Mediaset vuelva a ser el grupo audiovisual más rentable del mercado. Los responsables de la empresa saben que lo va a conseguir y por eso también han modificado el horario del espacio presentado por Sandra Barneda, Así es la vida. Esta última ha escrito un mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo que ha recibido hasta la fecha.

«Así es la vida ha cumplido con todas las letras de su nombre. Un programa que arrancaba con la carga de sustituir a uno que fue grande y sabedor de que su objetivo no sería otro que ser el relevo del que llegaría para quedarse. Hemos probado, reformado y rehecho en directo mientras nos conocíamos todos. Como la vida misma que nunca es la misma, que se moldea y te debes a los mismos giros inesperados que da». Sandra ha desvelado que el formato no desaparecerá, simplemente su horario será más reducido: ahora durará de 16:00 a 17:00.