Kailia Posey joven que se dió a conocer en la televisión estadounidense cuando era una niña y que además era muy recordada en redes sociales debido a un meme en el que aparecía de niña sonriendo de forma pícara, ha fallecido a la edad de 16 años. La triste noticia de su muerte la ha confirmado su familia a través del portal TMZ.

La madre de Posey dio a conocer el fallecimiento de la joven en una publicación de Facebook. Al rato, y en declaraciones a TMZ, la familia ha explicado que «Aunque era una adolescente consumada con un futuro brillante por delante, desafortunadamente en un momento impetuoso, tomó la decisión precipitada de poner fin a su vida terrenal».

La joven, aficionada a las armas de fuego, tenía el sueño de obtener su licencia de piloto de vuelo comercial, aunque también quería seguir dedicándose al mundo del espectáculo.

Kailia Posey, who became a popular GIF from her appearance on the reality TV show «Toddlers & Tiaras,» has died unexpectedly at age 16, her mom says pic.twitter.com/BVtBmUrQob

— BNO News (@BNONews) May 3, 2022