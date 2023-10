Miguel Ángel Silvestre, invitado de ‘El Hormiguero’: desvelamos todos sus secretos mejor guardados

Miguel Ángel Silvestre será el invitado de ‘El Hormiguero’ en este programa quizás desvele alguno de sus secretos mejor guardados. El hombre que se ha convertido en todo un referente en el mundo de la pequeña y de la gran pantalla de la mano de sus actuaciones estelares. Lo veremos entrar en un plató en el que se abrirá en canal para presentarse en primera persona. Esta noche conoceremos un poco más a Miguel Ángel Silvestre el invitado de ‘El Hormiguero’, al igual que en la anterior ocasión, quizás nos sorprenda.

Desvelamos todos los secretos de Miguel Ángel Silvestre mejor guardados

‘El Hormiguero’ vuelve a recibir a un Miguel Ángel Silvestre dispuesto a desvelar más de un secreto. En la pasada edición a la que asistió pudimos saber un poco más de sus calzoncillos algo que puso la piel de punta a más de uno, pero en esencia fue una cara oculta que jamás abrimos imaginado.

Migue Ángel Silvestre dijo que utilizaba las camisetas viejas que hay en casa y se las pone por dentro de los calzoncillos. El motivo no es otro que porque no le gusta pasar frío en la zona de los riñones. La imagen de este hombre por casa de tal forma puede impactar, de hecho, millones de personas lo imaginaron cuando descubrimos este elemento oculto.

Hasta la hora de dormir dijo Miguel Ángel Silvestre que: “Si me entra el aire por los riñones me despierto, no puedo. Entonces los calzoncillos muy subidos y selladitos”. Por lo que sabemos que además de un pedazo actor, puede sufrir frío en esta parte de su cuerpo que está perfectamente protegida.

Es un hombre capaz de comerse varias bolas de helado en su casa por la noche. Hasta 12 bolas de helado confesó la pasada edición de ‘El hormiguero’ en la que estuvo. Esta noche podremos ver a un hombre con más secretos ocultos de nuevo pasando por el filtro de un Pablo Motos que no dudará en sacar la mejor parte de sí mismo.

Conoceremos un poco más a un Miguel Ángel Silvestre que seguro que nos dirá algunas cosas más de su día a día, algo que esperamos con ganas. En ningún otro programa nos ha revelado más secretos que frente a un Pablo Motos que sabe muy bien cómo sacar su mejor cara. Seguro que sabremos un poco más de sus proyectos personales y profesionales.