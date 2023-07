Un micro abierto la lía en un programa de Telecinco: «Me he metido en un berenjenal»

En Telecinco se viven situaciones muy divertidas que terminan pasando a la historia de la televisión. Las redes sociales se hacen eco de determinados momentos y los convierten en tendencia. ‘Sálvame’, cuando estaba en antena, era objeto de análisis por parte de muchos espectadores, pero no es el único programa que tiene fans. El espacio que presenta Emma García los fines de semana en Telecinco genera muy buenos resultados y eso significa una cosa: el público está pendiente de todo. La presentadora se ha reunido del mejor equipo, aunque escondan pequeños secretos.

Un micrófono abierto salpica a Emma García

Una redactora de ‘Fiesta’, programa que presenta Emma García los fines de semana en Telecinco, ha vivido una situación incómoda. Conectó en directo para hablar del último problema de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Recordemos que el ex matrimonio vuelve a estar enfrentado. Anabel organizó una fiesta para celebrar su cumpleaños y Omar, supuestamente para generar tensión, preparó un evento importante ese mismo día y le hizo la competencia a la sevillana. Emma ha analizado al detalle este conflicto, desgranando ambas fiestas, y ahí ha entrado en juego su redactora.

La presentadora le hizo una pregunta muy personal a Cecilia Hernández, protagonista de toda esta historia. Emma quería saber qué pensaba ella, nada de información: solo opinión. “¿Qué opináis en redacción? Igual sois más objetivos. Celia respondió: “Creo que hay muchas similitudes entre los dos cumpleaños. Uno en un barco, el otro ha hecho prácticamente lo mismo. Yo creo que hay competencia por parte de Omar, que fue el segundo que celebró su cumpleaños. No sé lo que creéis, tampoco me quiero meter”, dijo la periodista.

‘Fiesta’ tiene una nueva estrella

Cecilia Hernández, cuando pensaba que la conexión había terminado, reconoció que se había puesto nerviosa porque no esperaba la pregunta de Emma. No sabía que su micrófono seguía abierto y todo lo que dijo se escuchó perfectamente, tanto en plató como en la casa de los espectadores. Las redes sociales no tardaron en recoger sus palabras. Han convertido este momento en tendencia porque realmente ha sido muy divertido.

“Me he metido en un berenjenal de la hostia. Me ha preguntado y no me lo esperaba. He pensado ‘¿qué digo?’ y he dicho lo que pensaba”, dijo exactamente la redactora. Ahora todo el mundo está hablando de ella y no suele estar acostumbrada porque lo normal es que trabaje detrás de las cámaras. Emma no se ha tomado a mal este atrevimiento porque tiene muy buena relación con todos los miembros de su equipo.

Las vacaciones de Emma García

La presentadora desaparecerá unas semanas de su programa. Frank Blanco y María Verdoy tomarán las riendas de su espacio. La audiencia echará en falta a Emma, pero ella necesita descansar y recuperar energía para comenzar una nueva etapa. Recordemos que en Telecinco está habiendo demasiados cambios, sobre todo después de la cancelación de ‘Sálvame’. Ana Rosa Quintana pasará a las tardes de la cadena y se rumorea que Jorge Javier Vázquez conducirá un espacio que le hará la competencia a ‘El Hormiguero’.