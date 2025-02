El mensaje oculto de Anabel Pantoja en su última foto en Instagram: con mensaje a David Rodríguez

Anabel Pantoja atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. En OKDIARIO hemos informado desde el principio de todo lo que está sucediendo y hoy os traeremos una última hora.

Tras semanas de angustia por el estado de salud de su hija Alma, que permaneció 18 días ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno de Gran Canaria, la creadora de contenido vuelve a estar en el centro de la polémica. Su regreso a casa no ha significado un respiro, sino la apertura de una investigación judicial que la involucra a ella y a su novio, David Rodríguez, en un presunto caso de maltrato infantil. No obstante, hay que dejar claro que continúan con la custodia del bebé y eso quiere decir que no hay ningún tipo de duda sobre su inocencia.

La noticia ha sacudido al mundo del corazón y son muchos los que han hecho saltar la voz de alarma. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado que el caso sigue su curso y que ambos progenitores han sido citados en calidad de investigados. En medio del revuelo, la sobrina de Isabel Pantoja ha optado por mantenerse en silencio, refugiándose en su hogar. Sin embargo, en un acto cargado de simbolismo, ha reaparecido en Instagram con una publicación que muchos han interpretado como un mensaje de apoyo a su pareja y una confirmación de su unión. A pesar de lo que se ha contado, están juntos y los dos caminan por el mismo sendero.

El mensaje de Anabel Pantoja

Después de varios días sin compartir contenido en sus redes sociales, Anabel ha roto su silencio con una publicación que ha captado la atención de sus seguidores. Se trata de un breve vídeo en el que aparece junto a David y su hija Alma, en una escena de aparente tranquilidad junto al mar. La imagen es poderosa: ella, con la mirada fija en el horizonte, su pareja abrazándola y la pequeña en su carrito. Sin palabras, solo con emoticonos, la influencer ha querido mostrar que, pese a la tormenta mediática, su familia sigue unida.

Los seguidores han reaccionado de inmediato, interpretando la publicación como un mensaje de resistencia y amor incondicional. Este gesto llega en un momento clave, cuando las especulaciones sobre su relación con David han crecido a raíz de la investigación judicial. Con este vídeo ha reafirmdo que sigue confiando en su pareja y que están juntos en esta difícil situación.

Desde el estallido de la polémica, Anabel ha reducido notablemente su actividad en redes sociales. Sin embargo, ha mantenido ciertos gestos para demostrar que intenta recuperar la normalidad. Además del vídeo con David y Alma, ha compartido imágenes cotidianas en sus stories: un plato de lentejas y un peluche de unicornio de colores pastel.

¿Quién está apoyando a Anabel Pantoja?

Mientras Anabel y David afrontan el proceso judicial, varias personas cercanas a la influencer han salido en su defensa. Amigas y compañeras del mundo televisivo como Belén Esteban, Terelu Campos y Raquel Bollo han mostrado su apoyo públicamente. Raquel ha sido una de las más contundentes al ser abordada por los reporteros durante un evento en Sevilla: «Es un tema muy delicado, pero lo que puedo decir es que Anabel y David aman profundamente a su hija. No hay más».

Algunos líderes de opinión como Emma García también han demostrado que están a su lado, confían en ella y saben que todo se resolverá más pronto que tarde.

El entorno familiar, en cambio, ha optado por el silencio. Ni Isabel Pantoja ni otros miembros cercanos han hecho declaraciones sobre la situación, lo que ha generado aún más especulación sobre la tensión interna en la familia. La cuestión es que Isa Pi trabaja de colaboradora en Vamos a Ver, así que en un momento u otro tendrá que mostrar su opinión.

El caso de Anabel Pantoja sigue su curso

Mientras Anabel intenta retomar su rutina, la investigación judicial avanza. El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Canarias ha solicitado imágenes de las cámaras de seguridad de un centro comercial donde la familia estuvo el día en que comenzaron los problemas de salud de Alma. Según han declarado los padres en sede judicial, fue durante esa salida cuando notaron que algo no iba bien con su hija.

El caso ha dado un nuevo giro con la decisión del Tribunal de trasladarlo al Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana, en Mogán, donde reside la pareja. Este cambio implica que el proceso se desarrollará en un entorno más próximo a la familia, pero también que la investigación sigue su curso sin signos de archivarse en el corto plazo.

A pesar del escándalo, la sevillana parece decidida a mantenerse firme y a proteger su vida familiar. Sus publicaciones en redes sociales, aunque escasas, están cuidadosamente seleccionadas para enviar mensajes de estabilidad y unidad. Sin embargo, el desenlace judicial sigue siendo un misterio. La periodista Gema López ha contado en Espejo Público que Anabel y su novio han separado sus defensas para seguir una estrategia cuyo objetivo es el bienestar de la pequeña que tienen en común.