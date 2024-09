Media España en alerta tras el último aviso Jorge Rey sobre el fin de semana

España está en alerta tras el último aviso de Jorge Rey sobre el fin de semana que debemos tener en cuenta. Es el momento de conseguir una serie de elementos que acabarán siendo los que marquen un antes y un después. Habrá llegado ese fin de semana en el que realmente podamos empezar a pensar en lo que llega y en todo lo que podemos conseguir en estos días que tenemos por delante.

El fin de semana es el momento en el que empezamos a pensar en todo lo que podemos hacer por delante, en una serie de elementos que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante, todo lo que nos está esperando y en lo que llegará. Uno de los expertos del tiempo más seguidos de nuestro país, Jorge Rey, no tiene dudas sobre lo que no está esperando.

Este es el aviso de Jorge Rey para el fin de semana

Este fin de semana, será el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en lo que llegará. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. En estos días en los que quizás debemos empezar a prepararnos para lo peor, son tiempos de visualizar esta nueva situación que puede acabar generando más de un problema.

Sobre todo, para aquellos que quieren salir al aire libre en este fin de semana, en el que todo es posible. Habrá llegado el momento de visualizar un ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. El otoño ha empezado con mucha fuerza y eso quiere decir que tendremos que prepararnos para lo peor.

Son tiempos de grandes cambios y de una situación para la que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Es la hora de ver qué nos depara el cambio que nos está esperando y cómo podemos afrontarlo. Habrá llegado ese momento en el que tenemos que afrontar un cambio de ciclo significativo.

Este fin de semana nos enfrentamos a estos días de inestabilidad que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Miramos lo que está llegando y lo hacemos a gran velocidad con una serie de elementos que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante.

El otoño ha llegado con fuerza y nos está golpeando de lleno, es el momento de ver un poco más allá y de esperar lo inesperable. En estos días finales de septiembre nos esperan algunas novedades importantes que serán las que marcarán un antes y un después. Es el momento de afianzar algunos cambios que son los que marcarán la diferencia, en estos días.

Media España se verá afectada por esta situación

La situación por la que pasamos puede acabar siendo mucho peor de lo esperado. Es el momento de ver qué nos depara este cambio de tiempo al que nos enfrentamos y contra el que es imposible luchar. Es tiempo de cambios y de grandes planes para estos días que tenemos por delante.

Jorge Rey nos indica que hay que subirse la cremallera de la chaqueta, ya que el frío hará acto de presencia, por lo que, tenemos que estar pendientes de esta previsión del tiempo. En este sentido este adolescente coincide directamente con la AEMET que sabe perfectamente qué es lo que nos espera.

Siguiendo con esta previsión: «En la Península y Baleares se prevé una tendencia hacia una situación más anticiclónica, con predominio de cielos poco nubosos o nubes altas y sin precipitaciones. No obstante, el día comenzará con cielos nubosos en el área cantábrica, alto Ebro y Pirineo, con precipitaciones débiles en general, sin descartar que sean localmente persistentes en el extremo oriental de Guipúzcoa y en la vertiente cantábrica de Navarra y tendiendo a cesar las precipitaciones y a quedar poco nuboso de oeste a este. Asimismo, se esperan intervalos nubosos, con nubosidad de evolución dispersa, en el área mediterránea, con posibilidad de chubascos en el este de Cataluña y de Baleares. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte, con probables precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve. No se descartan brumas matinales en montaña del extremo norte de la Península. Cota de nieve: con baja probabilidad de acumular 1-2 cm, cotas de 1700/2000 m en Pirineos.»

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas continúan en descenso en la mitad oriental peninsular y Baleares, localmente notable en zonas del litoral mediterráneo mientras que comienzan a aumentar por el oeste. Las mínimas en descenso generalizado. En Canarias no se esperan grandes cambios. Se esperan heladas débiles en Pirineos y, aisladamente, en cumbres de la cordillera Cantábrica occidental, Ibérica norte y sistema Central.

Predominarán vientos de componentes norte y este, excepto noroeste en el nordeste peninsular, con probables intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en Ampurdán, sin descartarlos en litorales de Almería y Pitiusas. En el Estrecho, Alborán y Cantábrico tenderá a rolar de componente oeste a componente este. El alisio arreciará en Canarias».