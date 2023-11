Marta Belenguer hace su entrada en ‘Pasapalabra’ con la determinación de mostrar su mejor faceta. A sus 54 años, la actriz puede enorgullecerse de una destacada trayectoria profesional. Desde que decidió sumergirse en el mundo de la interpretación, ha acumulado éxito tras éxito, respaldada siempre por el aprecio del gran público. Convencida por Roberto Leal y sus compañeros, Marta se une al programa como invitada para contribuir a que los concursantes alcancen el codiciado premio final. Antena 3, comprometida con la excelencia, ha puesto todo su empeño en contar con Marta para esta ocasión. Pero, ¿quién es realmente esta aclamada artista?

Marta Belenguer nació en Valencia en 1969 y siempre contó con el respaldo de su familia para perseguir sus sueños. Se esforzó mucho y llamó la atención de los responsables de la mítica serie ‘Farmacia de Guardia’. Debutó en esta mítica ficción interpretando a un personaje que le convirtió en una actriz de primera categoría. Más adelante pudimos verla en proyectos tan importantes como ‘Este es mi barrio’, ‘La casa de los líos’ o ‘Dime que me quieres’.

‘Camera Café’ le dio grandes alegrías

A pesar de haber participado en muchas series, gran parte de la audiencia le recuerda por su papel protagonista en ‘Camera Café’, donde compartió escena con Arturo Valls, Carlos Chamarro, Ana Ruiz, Juana Cordero, Esperanza Elipe, entre otros. Marta Belenguer ganó mucha popularidad y el público empezó a interesarse por su vida privada, pero nunca se ha sentido cómoda exponiendo ciertos detalles de su intimidad. Eso sí, no esconde ni que tiene dos hijos ni que está casada.

Durante una entrevista para ‘LOC’, desveló cómo consiguió trabajar en ‘Camera Café’. Exactamente dijo: «Hice ‘Aquí no hay quien viva’ y aunque fue un personaje pequeño, me hizo popular y así llegué a ‘Camera’, que significó para mí un antes y un después. Creo que ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘Camera’ fueron puntos de inflexión importantes, que me han permitido optar a cosas más chulas».

Los proyectos de Marta Belenguer

Marta Belenguer le explicará a Roberto Leal en qué momento laboral se encuentra, aunque todo el mundo sabe que el artista sigue brillando con fuerza gracias a series como ‘Señoras del (h)AMPA’ o ‘Todo lo otro’. Pero, ¿cómo ha sido su camino hasta alcanzar el éxito? Ella misma ha reconocido que se ha esforzado mucho para conseguir papeles importantes porque al principio solo le daban escenas secundarias. «A los 22 comencé en televisión con toda la ilusión que se puede tener. Hice mucho teatro e hice bastantes series», declaró en ‘LOC’.

Los valores que Marta le inculca a sus hijos

Marta Belenguer ha explicado que gracias a su profesión se ha relacionado con gente abierta y liberal. No obstante, siempre ha sido muy curiosa y desde muy joven abrazó tendencias modernas para avanzar e intentar construir un mundo mejor.

«A espaldas de mis padres, yo experimenté muchísima libertad en los 80 y creo que viví una adolescencia muy conectada al feminismo, así que cuando veo huelgas feministas, me da muchísimo subidón, porque quiero inculcarle el tema a mis hijos, que lo tienen clarísimo», comenta al respecto. Insiste en que sus hijos deben crecer sin condicionamientos y asegura que les ayuda a luchar por lo que es justo. La actriz tendrá la oportunidad de explicar todo esto en ‘Pasapalabra’.