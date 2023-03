Un conocido actor desvela uno de los mejores secretos de ‘Camera café’

La serie ‘Camera café’ estuvo en antena entre 2005 y 2009. Ha sido uno de los mayores éxitos de Telecinco. Las dos primeras temporadas de la mítica ficción superaron el 22% de audiencia. Uno de los secretos del éxito es que tenía un reparto muy generoso. Los mejores actores del momento se juntaron y consiguieron ganarse el respaldo del público. Recordemos que trabajaban rostros como Carolina Cerezuela, Ana Milán, Arturo Valls y Carlos Chamarro. Este último ha decidido destapar uno de los grandes misterios del proyecto, pero para entenderlo tenemos que hacer un pequeño apunte.

‘Camera café’ se basaba en narrar anécdotas breves de un grupo de empleados que se reunían en una máquina de café. Pues bien, gracias a Carlos Chamarro hemos descubierto que esta máquina nunca existió. Ha dado una entrevista en un programa de radio de Aragón y ha confesado todo lo que hay detrás de la famosa y querida serie. Los fans están completamente revolucionados. Es curioso ver que tantos años después de emitirse el último capítulo el tema siga generando tanto interés.

Carlos Chamarro se sincera más de la cuenta

Carlos ha dado una entrevista muy especial y ha aprovechado para desvelar el gran secreto de ‘Camera café’. No existía ninguna máquina, era una caja de cartón con una abertura para meter la moneda. Lo único que era real es que los actores tenían que meter una moneda, pero nada más. La máquina no salía en pantalla y los responsables de producción no invirtieron tiempo en recrearla. Era un elemento prescindible para los espectadores y la serie ponía por delante todo lo que beneficiase a sus fans. Por eso priorizó otros asuntos.

“Era una caja de madera donde habían hecho una ranura un poquito grande, porque si encima teníamos que acertar en la ranura de la de verdad”. El actor ha protagonizado un momento muy divertido al destapar este detalle. Dentro de la caja, que se abría con una puerta, había una espuma para que la moneda no hiciera ruido”. De esta forma los directores de la serie conseguían que las escenas parecieran reales. De hecho ningún espectador había imaginado nada parecido hasta la fecha. Todo ha sido una gran sorpresa.

El truco que tenían los actores

Carlos Chamarro ha explicado que la caja que simulaba ser una máquina de café estaba situada en una parte alta. Debajo quedaba mucho espacio y los actores ponían ahí los guiones para tenerlos presentes y no cometer ningún error. Esto era otro detalle que nadie se había parado a pensar. “Estaba la cámara y debajo había como un mueble en el que dejábamos los guiones. Entonces, cuando estabas mirando, estabas leyendo y pensando: ‘Hostia, ¿qué frase digo?’. Debajo de este armario había otro agujero con mogollón de vasos con una bebida de cola”.

El éxito de ‘Camera café’

‘Camera café’ brilló delante de millones de espectadores. Los actores que participaron en el proyecto, sin excepción, se han convertido en grandes estrellas. Ya lo eran, pero esta serie consolidó su éxito. Uno de los artistas que más beneficiado se vio fue Arturo Valls. Cuando terminó la ficción le ofrecieron grandes empleos. De hecho es uno de los presentadores más famosos de Antena 3.