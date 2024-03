Mario Picazo trae las peores novedades sobre Semana Santa: confirma lo que está por llegar

Mario Picazo es el experto que trae las peores novedades sobre Semana Santa y nos confirma que es lo que está por llegar. Cuando todos estamos pendientes de lo que está por llegar, nos enfrentamos a una situación que podría llegar a ser complicada para todos.

Habrá llegado el momento de estar pendientes de lo que llega ante este cambio que Mario Picazo lleva mucho tiempo marcando en el calendario. Parece que estos días de fiesta tocará preparar el paraguas y el abrigo como si estuviéramos en pleno invierno.

Estas son las novedades sobre Semana Santa que trae Mario Picazo

Estamos ante un cambio radical de tiempo que puede acabar siendo el que marque la diferencia en muchos aspectos. Parece que nos adentramos en el corazón de una Semana Santa que nos traerá la lluvia que no hemos visto en el pasado y que estará muy presente.

La primera parte de estas vacaciones ya han sido para llorar en gran parte del país y la segunda podría acabar siendo similar. Por lo que no vamos a soltar el paraguas y vamos a pensar algunos plantes alternativos si el sol se nos resiste a aparecen por el horizonte.

Es el momento de ponernos manos a la obra para preparar la segunda parte y quizás la única que tenemos presente de estas vacaciones a las que nos enfrentamos. Expertos como Mario Picazo llevan tiempo advirtiendo de lo que está por llegar, por lo que tocará prepararnos para lo peor.

Son días en los que realmente debemos estar listos para darlo todo, por lo que ver el sol o poder salir a caminar es esencial. Habrá llegado el momento de conseguir hacer posible lo imposible, de la mano de un cambio que podría acabar siendo el que marque la diferencia.

La primavera más atípica de los últimos tiempos nos golpea de lleno. Con un invierno que no ha sido tal y una situación que vamos viendo llegar por momentos. La lluvia y hasta la nieve van a estar muy presentes en estas jornadas con las que tendremos que lidiar.

Toma nota de la última hora sobre Semana Santa que estamos viviendo en estos días de primavera. Mario Picazo tiene la clave principal de lo que vamos a vivir en unas jornadas que seguro que vamos a recordar durante mucho tiempo.

Esta es la previsión del tiempo de Mario Picazo

Semana santa ha empezado con algunas novedades importantes que son las que nos marcarán de cerca estos días. Mario Picazo tiene muy claro a qué tenemos que enfrentarnos en cuestión de horas. No es la situación idílica que esperaríamos, pero tendremos tiempo de todo.

Tal y como nos indica este experto desde su canal de El tiempo: “Después de un arranque de la Semana Santa primaveral durante este fin de semana, el tiempo cambia drásticamente durante las próximas horas. Entramos en una dinámica atmosférica mucho más activa con borrascas cercanas y frentes que irán barriendo todas las comunidades de oeste a este con mucha lluvia en Semana Santa. Con los frentes, llega también viento y aire más frío lo que hará que se intensifique la sensación de frío y vemos nieve en cotas relativamente bajas.”

La previsión de este experto no es demasiado buena, según explica: “Aunque esas precipitaciones van a estar presentes casi todos los días de la semana en la mayoría de las comunidades, no serán continuas todo el día. La primera gran oleada de lluvia y nieve llega entre el lunes y el martes y luego tendremos otra llegando para la recta final de la semana apoyada por un río atmosférico que transportará vapor de agua desde el Atlántico subtropical hacia la península.”

No solo la lluvia será protagonista, también la nieve y el descenso de las temperaturas que puede cambiarlo todo: “Las precipitaciones a lo largo de la semana van a llegar a todas las comunidades. Desde Galicia, hasta Canarias y hacia el este al Mediterráneo, aunque serán menos abundantes en las costas del este peninsular y Baleares. Entre las comunidades que más agua pueden recoger se encuentra Extremadura y especialmente la provincia de Cáceres donde se pueden superar los 125 litros. En cuanto a la nieve, durante el arranque de la semana irá entrando aire frío por el noroeste que desplomará las temperaturas. Con ese descenso térmico entre martes y miércoles vamos a ver cotas de nieve bajando hasta los 600 metros en zonas de la meseta norte y puntualmente por debajo de esa cota. No hay que descartar por lo tanto que se registren nevadas no solo en todas las cordilleras sino también en algunas capitales de la meseta norte.” La segunda parte de la Semana Santa seguirá con esta inestabilidad que ha llegado con fuerza.