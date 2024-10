Mario Picazo revienta las previsiones: ya hay día para lluvias torrenciales y frío invernal

Revienta las previsiones Mario Picazo, tiene fecha para recibir lluvias torrenciales y frío invernal, justo cuando hemos empezado el mes de octubre. Son tiempos en los que debemos empezar a visualizar una situación de relativa estabilidad, pero en su lugar, afrontamos un importante cambio para el que quizás no estamos preparados. Llega el invierno o lo que podría ser la antesala de los fenómenos que vamos viendo en esta época del año. Sin duda alguna, hay que prepararse para lo peor en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

El experto en el tiempo, Mario Picazo, tiene muy claro qué día llegarán las lluvias torrenciales, un fenómeno de lo más temido que puede convertirse en la antesala de algo más. Habrá llegado el momento de comenzar a pensar en lo que tenemos por delante y en cómo afrontarlo de la mejor manera posible. Atrévete a descubrir una previsión del tiempo, para estos próximos días, que no te va a gustar nada de nada, sino todo lo contrario. Despediremos estos días de relativa estabilidad y abrazaremos de lleno una serie de cambios que están ya en unos mapas del tiempo que traen novedades.

Las previsiones las ha reventado Mario Picazo

Esa previsión del tiempo que podemos hacer para estos días, esperando poder disfrutar un poco más de la manga corta, han quedado fuera de lugar. Mario Picazo tiene la respuesta ante lo que está por llegar y lo que nos espera. Tenemos que afrontar una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después.

Sin duda alguna, tenemos que afrontar una serie de cambios para los que quizás no estamos preparados. Esta situación de entretiempo que desearíamos que llegará quizás no será tan estable como pensábamos, sino todo lo contrario. Por lo que, habrá llegado ese momento de hacer realidad determinados cambios.

El tiempo estos días puede llegar a ser especialmente cambiante, por lo que hay que estar pendiente de una previsión del tiempo que puede darnos novedades importantes. De una manera o de otra, nos enfrentamos a una situación que puede ser significativa y que quizás acabe siendo la que marque esta diferencia importante en todos los sentidos. Son tiempos de sacar el paraguas y el abrigo, la situación parece que se complica por momentos.

Ya hay día para lluvias torrenciales y frío invernal

El frío invernal es uno de los grandes enemigos de nuestro día a día, afrontamos una situación cambiante para la que debemos estar preparados, especialmente si llega acompañado de lluvias torrenciales. Tocará estar muy pendiente de lo que dice un experto en el tiempo como Mario Picazo.

La previsión que ve en sus mapas del tiempo no es nada buena: «La semana arranca estable en gran parte de España, aunque no se mantendrá así, ya que a lo largo de los próximos días se espera una importante dosis de inestabilidad en varias comunidades debida, en parte, a la influencia de Isaac, que llegará como borrasca tras su paso por el Atlántico. No sólo llegará la lluvia, sino que también experimentaremos cambios en las temperaturas, comenzando más altas a inicios de la semana y descendiendo hacia el final».

La lluvia será una de las grandes protagonistas: «Aunque el huracán Isaac finalmente se desviará hacia el norte de España rumbo a los países escandinavos, convertido ya en borrasca, podría afectarnos de forma indirecta. Primero generará oleaje y posteriormente arrastrará una gran cantidad de vapor de agua de origen tropical y subtropical, intensificando las precipitaciones. Las lluvias comenzarán en el noroeste y se extenderán a otras zonas del país, siendo localmente intensas en algunas regiones. Los días con mayor actividad de precipitaciones podrían ser el miércoles en el noroeste y norte de la península, y el jueves en áreas del Mediterráneo, especialmente Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. Tampoco se descartan precipitaciones en otras zonas durante esos días. Para el fin de semana, se espera la llegada de una borrasca desde el Atlántico, que arrastrará un frente por el noroeste, afectando a Galicia el domingo».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas han ido en aumento al final de la semana, aunque en algunas zonas el viento ha resultado molesto y fresco. El lunes y martes seguirán las temperaturas cálidas, llegando o superando los 30 grados en algunas capitales, con valores cercanos a los de pleno verano. Aunque no es un veranillo de San Miguel en toda regla, las temperaturas diurnas serán más suaves que las de días pasados. La segunda mitad de la semana traerá un descenso térmico, aunque sin llegar a valores excesivamente bajos».

Tocará estar pendiente de lo que nos dicta la previsión del tiempo, en estas próximas jornadas que tenemos por delante y pueden ser claves.