Mario Picazo y la AEMET lo confirman: la fecha exacta en la que llega la nueva DANA

La nueva DANA se ha convertido en un dolor de cabeza para los expertos que no dudan en lanzar una nueva advertencia que se ha convertido en toda una realidad. Sin duda alguna, estamos viviendo os años más complicados climatológicamente. Nos enfrentamos a un problema que se traduce en fuertes lluvias que son casi impredecibles.

Sabemos la intensidad que pueden tener, pero no tenemos claros los puntos en los que llegarán, así como un indispensable cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos invite a tener en cuenta algunos cambios que serán claves. Tocará ver lo que pasará en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

El peligro por lluvias intensas puede estar muy presente e incluso tener en este momento de nuestro día a día. Por lo que debemos empezar a prepararnos para lo que está por llegar. La nueva DANA se convertirá en una dura realidad para la que costará estar preparados.

La AEMET confirma todo lo que tenemos por delante en estas últimas jornadas en las que los desplazamientos pueden ser una realidad. Tenemos que estar pendientes de este cielo que nos traerá más de una sorpresa.

Mario Picazo y la AEMET confirman esta previsión del tiempo

Los expertos en el tiempo no dudan en darnos una serie de señales que debemos tener en cuenta y que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta en estos últimos días. Habrá llegado ese momento en el que todo cambiará y nos traerá algunas sorpresas.

Mario Picazo afirma que los mapas del tiempo nos indican que: «Las temperaturas de cara al primer fin de semana de invierno van a subir ligeramente en algunas, aunque en Nochebuena y Navidad nos vamos a encontrar con valores más suaves y en algunos casos temperaturas bien por encima de los valores habituales para estas fechas. Así, repasando las temperaturas mínimas en algunas capitales durante la mañana de Navidad, no se ven heladas excepto en Teruel o Soria, y en algunas capitales las temperaturas podrían incluso situarse en doble dígito, como en Málaga, Canarias o Ceuta y Melilla. El ambiente aun así será frío, con zonas como Ciudad Real, Burgos o León con mínimas de 1ºC. Pero el frío será algo menor que el experimentado estos días atrás donde se han registrado heladas más contundentes».

Pero cuidado porque no será una tendencia al alza, sino todo lo contrario: «No debería sorprendernos ya que el invierno vaya a ser más cálido de lo habitual en todo el país. Será algo más cálido en zonas costeras de la península y las islas, aunque eso no quiere decir que no pueda hacer frío pero debería hacer menos de lo habitual. En cuanto a las precipitaciones deberían estar dentro del rango esperado, aunque también hay que recordar que el invierno no es precisamente la estación más lluviosa en muchas zonas. Algunas comunidades recogen más agua en otoño y primavera y aunque este otoño ha sido más húmedo en general, algunas comunidades llegan al invierno con un déficit de agua».

Siguiendo con la misma previsión: «La llegada de una nueva DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) al archipiélago canario provocará un episodio de meteorología adversa con fuertes vientos, oleaje extremo y lluvias intensas en las islas. Los efectos del temporal en Canarias se prolongarán durante el domingo 22 y el lunes 23 de diciembre, con una mejora gradual prevista para el martes 24».

El riesgo de lluvias abundantes puede ser una constante que debemos tener en cuenta: «Este domingo no se descarta que pueda nevar en Canarias pudiendo ver nieve en El Teide (Tenerife) coincidiendo con una bajada de las temperaturas en las cumbres más altas. La DANA comenzó a descolgarse el sábado desde el suroeste de la península, dirigiéndose hacia Canarias, donde permanecerá hasta el martes. Durante su estancia en el archipiélago, la DANA activará avisos importantes por viento y fenómenos costeros, complicando la navegación y la seguridad en las costas. El martes, la DANA comenzará a desplazarse hacia el oeste, alejándose gradualmente de las islas. A pesar de ello, aún podrían producirse chubascos aislados en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro durante esta jornada».