La advertencia de Mario Picazo para España: lo que va a pasar en invierno no nos lo esperamos

Lo que va a pasar en invierno no nos lo esperamos

Mario Picazo lanza una importante advertencia

El experto Mario Picazo nos perfila unos próximos días un poco complicados: «El arranque del solsticio de invierno llega con el anticiclón y una dorsal dominando el tiempo en España. Las altas presiones van a ir estabilizando el tiempo de cara a este primer fin de semana del invierno. Estabilidad salvo en Canarias donde una DANA se va a encargar primero de aumentar la concentración de polvo en suspensión para luego dejar precipitaciones entre el fin de semana y Navidad».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «A pesar de la situación anticiclónica que vamos a vivir durante el arranque de este invierno que empieza oficialmente el sábado 21 de diciembre a las 10:21 horas península, todavía va a tocar sacar el paraguas en algunas zonas. Los vientos húmedos del norte y noroeste que llegan al Cantábrico podrían dejar precipitaciones aisladas en el tercio norte de la península. En el resto de España la presencia de nieblas sobre todo en valles del interior peninsular puede ser frecuente durante las primeras horas del día. También se verán intervalos de nubes con buenos ratos de sol en la mayor parte de las regiones e incluso la posibilidad de alguna precipitación aislada en el Mediterráneo norte en torno a las islas Baleares. En Canarias, la situación va a ser otra. Una borrasca situada al oeste de las islas va a favorecer el flujo del este lo que aportará calima a los cielos de todas las islas, siendo especialmente intensa en algunas de las islas orientales. A la vez se espera que esa borrasca pueda dejar precipitaciones que serían más persistentes en las islas occidentales, sobre todo en la provincia de Tenerife».

La nieve será una de las protagonistas más esperadas: «Pese a la situación anticiclónica que vamos a vivir entre Nochebuena y Navidad sí podríamos acabar viendo algo de nieve de forma aislada en las montañas del extremo norte peninsular. El primer fin de semana del invierno sí podría dejarnos algunos centímetros en zonas del norte lo que quiere decir que en algunas comarcas montañosas del Cantábrico y los Pirineos, la nieve podría permanecer en el suelo para el día de Navidad, aunque serán de forma puntual. Las acumulaciones que aparecen en el mapa superior son las que vamos a ver entre este jueves de la recta final de otoño y el día de Navidad. Mucho de lo que caiga en forma sólida será entre el jueves y el domingo y ya no tanto la semana que viene salvo de forma aislada en zonas de la cara norte de las montañas del norte peninsular».

El frío será uno de los grandes protagonistas: «Las temperaturas de cara al primer fin de semana de invierno van a subir ligeramente en algunas, aunque en Nochebuena y Navidad nos vamos a encontrar con valores más suaves y en algunos casos temperaturas bien por encima de los valores habituales para estas fechas. Así, repasando las temperaturas mínimas en algunas capitales durante la mañana de Navidad, no se ven heladas excepto en Teruel o Soria, y en algunas capitales las temperaturas podrían incluso situarse en doble dígito, como en Málaga, Canarias o Ceuta y Melilla. El ambiente aún así será frío, con zonas como Ciudad Real, Burgos o León con mínimas de 1ºC. Pero el frío será algo menor que el experimentado estos días atrás donde se han registrado heladas más contundentes».