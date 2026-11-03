Manuel, albañil español con más de 30 años de experiencia en el sector: «Mano de obra cualificada ya no hay porque se están acabando los que quieren aprender»

El decreciente número de profesionales en el sector de la construcción supone uno de los principales problemas del mercado laboral español. Según los últimos datos publicados por Randstad y el Informe Talento 2025, de la CEOE, afirman que en torno al 75% de las empresas no son capaces de encontrar obreros cualificados.

Un déficit que también han apreciado los propios trabajadores. Ricardo Abellán, electricista, apuntó a que es algo que afecta a todos los ámbitos dentro de los oficios convencionales. En una época en la que la vivienda representa uno de los primeros problemas para los españoles, la reforma de edificios antiguos y la construcción de nuevos requieren, aparte de ayudas por parte de las administraciones, mano de obra que ejecute dichas edificaciones.

Manuel Armando, albañil con más de 30 años de experiencia, se sumó a la conclusión de la reducción de mano de obra. Armando señaló la disminución de jóvenes que quieren dedicarse a estos oficios, además del escaso número de personal formador que dificulta la continuidad a largo plazo: «Mano de obra cualificada ya no hay porque se están acabando los que quieren aprender y los que quieren enseñar».

Cada vez menos profesionales y las pymes ahogadas

El albañil compartió la desoladora situación en la que se encuentra el sector de la construcción en Sector Oficios Podcast. En dicho espacio, el experto realizó un repaso global del estado del sector. El análisis del obrero señala claramente la desaparición de herramientas que fomentaban la formación e inserción de los jóvenes como una de las consecuencias que están dificultando a las empresas encontrar el relevo generacional.

Según Armando, la eliminación de los antiguos contratos de prácticas supuso casi una sentencia de muerte para el sector. «Eso era la caña para enseñar a los chavales porque te puedes permitir tenerlo y enseñarlo. Ahora le tienes que pagar lo mismo a uno que sabe que a uno que no sabe», recriminó.

Las pequeñas y medianas empresas se encuentran en un callejón sin salida. Trabajo no falta, pero no pueden llevarlo a cabo debido a carecer de mano de obra cualificada para realizar las construcciones. Por lo tanto, el experimentado albañil no puede estar formando a jóvenes si no se consiguen los resultados deseados. «A mí no me cuadran las cuentas teniendo que pagar sueldo y seguro a un chaval que no me está produciendo nada», aseguró.

El relevo generacional, un escollo a solucionar

La cada vez menor apuesta en la construcción por parte de los jóvenes es uno de los problemas que más le molestan, ya que el propio Armando se ve formando a futuros albañiles a largo plazo: «En un futuro, cuando ya sea más mayor, una cosa que tengo en mente es el tema de formar. Me gusta enseñar, me gusta compartir lo que me enseñaron y lo que fui aprendiendo».

Pero de nada sirve querer enseñar si no hay alumnos. Para solucionar este grave problema, el sector debe hacer frente a los clichés asentados sobre la dureza de las condiciones laborales. «Los chavales ahora, por ejemplo de la edad de mi hijo, se tiran más a estudiar. Creo que tienen otra mentalidad, tienen más facilidades también», señaló con pesar Armando.