Los albañiles españoles advierten: «Los materiales han subido una barbaridad, arreglar un tejado antes costaba 2.450 € y ahora te puede salir por 5.500 €»

Los trucos de los albañiles pueden ayudarnos a abaratar costes, pero la realidad es que el encarecimiento de los materiales cada vez es más preocupante y puede provocar que una reforma en casa te cueste un ojo de la cara.

Una prueba clara es la entrevista que han hecho en el canal de TikTok de @adriang.martin, dedicado a conocer los negocios españoles por dentro. Por ejemplo, 49 céntimos la teja hemos pasado a que cueste 1,10 euros, más del doble.

La diferencia parece pequeña hasta que se multiplica por una cubierta completa. Para un tejado de 5.000 tejas, pasar de un precio a otro supone subir de 2.450 a 5.500 euros únicamente en esas piezas. Faltarían por sumar la colocación y los demás trabajos que necesitase la cubierta.

La subida del precio de los materiales que preocupa a los albañiles

Durante la entrevista, el albañil lo ha dejado claro: «Los materiales han subido una barbaridad, la gente para hacer obra tiene que pensárselo bien. Porque ahora, por ejemplo, una teja antiguamente valía 49 céntimos y ahora están saliendo a 1,10 euros».

Es cierto que otras partidas como la mano de obra también han subido, pero el coste de los materiales es el principal problema. Si ahora cada unidad cuesta 61 céntimos más, el incremento se dispara cerca del 124%.

Redondeando, se ve muy claro: «Un tejado que hay 5.000 tejas son 5.000 euros sólo en materiales». Eso sí, encontrar soluciones es difícil porque «claramente no hay alguien que se esté enriqueciendo de este incremento».

La razón de que los tejados sean más caros que nunca, según los albañiles

Al hablar de las posibles causas, el entrevistado ha trasladado una explicación que, según cuenta, le habían dado: «Por ejemplo, sí que me dijeron que todo lo había comprado casi el mismo negocio y eso hace un monopolio».

«Se supone que los precios suyos han subido mucho, pero no sé si para tanto. El problema es que los precios suben pero luego nunca vuelven a bajar», ha recalcado.

Consejo de albañil: que debes revisar antes de aceptar el presupuesto de un tejado

Un tejado no es algo que puedas hacer por tu cuenta a no ser que tengas conocimientos avanzados de albañilería. Pero eso no es sinónimo de que aceptes cualquier presupuesto.

Comprar las tejas es una partida del trabajo: retirar las antiguas, revisar el soporte o colocar las nuevas pueden aparecer desglosados por separado.

Un presupuesto detallado debería permitirte identificar el material previsto, la cantidad y su precio.

También conviene aclarar si incluye transporte, medios de acceso al tejado, retirada de residuos e impuestos, además de cómo se gestionarían los desperfectos que pudieran descubrirse al levantar la cubierta.

Cuando compares ofertas, tienes que mirar más allá del precio porque a veces lo barato sale caro. Especialmente si buscas la opción más barata sin comprobar que en el precio está ya todo incluido.

Si no lo haces de esta manera, lo más probable es que te lleves algún susto cuando la obra ya esté empezada. Incluso podrías encontrarte con que los albañiles te dejen tirados a mitad de la reforma.