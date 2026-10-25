Josep Molina, albañil en Suiza: «Un simple ayudante de obra gana 330 euros al día, cuando en España te pagan solo 50 euros»

Los vídeos de españoles que trabajan en el extranjero comparando sueldos se han convertido en uno de los fenómenos más virales de las redes, y pocos generan tanto debate como los de la construcción. El último en sumarse ha sido Josep Molina, un albañil español que trabaja en Suiza y que, en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, asegura que un simple ayudante de obra puede ganar allí 330 euros al día, mientras que en España, según él, se pagan solo 50 euros.

«Seis días en España equivalen a uno en Suiza»

La comparación que hace Josep es demoledora. Según explica en su vídeo, con lo que un ayudante cobra por una sola jornada en Suiza en España haría falta trabajar seis días. Su mensaje ha conectado con muchos trabajadores del sector, que llevan años quejándose de los bajos sueldos en la obra y de la dificultad para encontrar relevo generacional en un oficio duro y físicamente exigente.

Sin embargo, conviene poner sus cifras en contexto. Las experiencias personales que se comparten en redes pueden depender de la empresa, del cantón, de las horas extra o del tipo de contrato, y no siempre reflejan lo que cobra la mayoría. Por eso merece la pena compararlas con los datos oficiales de ambos países.

Cuánto cobra realmente un peón en Suiza

En Suiza no existe un salario mínimo nacional, pero la construcción está regulada por un convenio colectivo nacional de obligado cumplimiento, vigente de 2026 a 2031, que reparte a los trabajadores en varias clases salariales. Según recoge Suiza en Español, el mínimo para un peón sin conocimientos del oficio (clase C) va de 4.747 a 4.885 francos brutos al mes en 2026, según la zona, lo que equivale a entre 26,95 y 27,75 francos por hora.

Esas cifras son muy superiores a las españolas, pero quedan por debajo de los 330 euros diarios que menciona Josep para un ayudante. Para alcanzar esa cantidad hacen falta horas extra, tarifas por encima del mínimo o trabajar a través de una empresa de trabajo temporal. El sueldo crece, eso sí, con la cualificación: el oficial con certificado profesional (clase Q) parte de unos 5.906 francos en cantones como Friburgo, y el personal sujeto al convenio cobra de media unos 6.282 francos al mes este año.

Y cuánto cobra en España

En España, la última Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE sitúa el sueldo medio de la construcción en 26.965 euros brutos anuales en 2024. Entre los peones, la media baja hasta los 22.030 euros brutos al año, lo que supone unos 1.835 euros brutos al mes repartidos en doce pagas.

Son cifras claramente inferiores a las suizas, pero también bastante más altas que los 50 euros diarios de los que habla Josep. Su comparación puede responder a una experiencia concreta, a trabajos sin convenio o a cantidades netas, pero no coincide con la media oficial del sector. Si se comparan los salarios de convenio, la diferencia entre ambos países es grande, aunque lejos de ser de seis a uno.

La letra pequeña: el coste de vida en Suiza

A la hora de valorar estos sueldos hay que tener en cuenta que Suiza es uno de los países más caros del mundo. El alquiler, el seguro médico obligatorio, que cada persona paga por su cuenta, y la cesta de la compra cuestan mucho más que en España. Una parte importante de esa diferencia salarial se va en gastos que aquí son bastante más bajos.

Aun así, muchos trabajadores españoles de la construcción siguen mirando hacia Suiza, atraídos por unos sueldos que les permiten ahorrar más y por unas condiciones laborales muy protegidas por convenio. Gracias al acuerdo de libre circulación entre Suiza y la Unión Europea, los españoles pueden trabajar allí, aunque necesitan el permiso de residencia correspondiente.

Al final, el vídeo de Josep Molina pone el foco en un problema real: los sueldos de la construcción en España están muy por debajo de los de otros países europeos, en un sector que, paradójicamente, no encuentra mano de obra. Las cifras exactas pueden discutirse, pero el debate que abre es cada vez más difícil de ignorar.