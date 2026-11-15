En 2016 Juan Francisco compró una casa en Úbeda (Jaén) y al reformarla encontró un pórtico renacentista del siglo XVI: 10 años después, la ley confirma que podrá embolsarse más de 500.000 €

Juan Francisco León Catena, nuestro protagonista, solo quería una casa donde vivir con su familia en el casco antiguo de Úbeda. Lo que encontró detrás de un tabique de pladur fue un pórtico renacentista de varios pisos de altura que se creía perdido y que, desde entonces, ha condicionado cada decisión de su vida, desde dónde vive hasta cómo gasta su tiempo y su dinero.

En lugar de seguir con la obra y tapar el hallazgo (algo que, según defensores del patrimonio local, ya había ocurrido en otras épocas), avisó a las autoridades. Esa decisión abrió un expediente, después un pleito que llegó hasta el Tribunal Supremo y, por último, una tasación que diez años más tarde empieza a dar sus frutos.

El pórtico renacentista hallado en Úbeda, tasado en más de un millón de euros

La comisión de valoración creada por la Junta de Andalucía (dos técnicos de la administración y uno designado por el propietario) ha fijado para la portada que aquí nos atañe un valor de reposición cercano a 1,1 millones de euros.

Para afinar el cálculo contó con una empresa tasadora y un equipo de investigación de Sevilla. Es la primera cifra oficial sobre el hallazgo desde que se produjo en 2016.

Ojo, eso no significa necesariamente que toda esa cantidad vaya a su bolsillo. La Ley de Patrimonio Histórico Español concede a quien descubre un bien por azar, y al dueño del lugar, un premio equivalente a la mitad de su valor de tasación.

Como él es descubridor y propietario, la sentencia le reconoce el 50% de la parte que está en su casa y el 25% de la que ocupa la vivienda contigua, de titularidad municipal.

Además, la cifra todavía puede variar. Una parte de los miembros de la comisión firmó un voto particular que eleva el valor real de la portada hasta 1,5 millones de euros, y se han presentado algunas alegaciones que la Junta aún no ha respondido.

Hasta que se resuelvan, la cuantía exacta del premio sigue en el aire, diez años después de que la piedra viera de nuevo la luz.

La historia de cómo apareció la portada renacentista: todo empezó por un tabique

Esta es otra de esas noticias sobre casas antiguas que, durante una reforma, desvelan algo sorprendente. Todo empezó el 20 de noviembre de 2016, cuando León y su padre picaban las paredes para reestructurar la casa protagonista de este artículo, situada en la calle Cava, en busca del muro de carga.

Detrás de un tabique empezaron a asomar piezas de piedra labrada muy bien conservadas, y lo mismo ocurrió en cada cata que hicieron. La estructura, a unos tres metros de la puerta de entrada, iba de la planta baja a la buhardilla.

Lo que había aparecido era la fachada de la iglesia del antiguo Hospital de San Jorge, también llamado del Santísimo Sacramento o de Pero Almindes, una fundación del siglo XIV.

El lienzo mide unos 15 metros de ancho por 11 de alto y conserva hornacinas, arcos, frisos, escudos de armas, medallones y columnas adosadas. Se atribuye a Andrés de Vandelvira, el arquitecto de los grandes monumentos de Úbeda y Baeza.

Entre tanto, lo que sí recogen los documentos es que en agosto de 1552 el cantero Gonzalo Martínez de Alarcos recibió el encargo de realizar trabajos siguiendo un proyecto vinculado al maestro de Alcaraz. Parte de la portada continúa en la casa de al lado, el número 12, que el Ayuntamiento compró para garantizar la protección del conjunto y su futura puesta en valor.

Un pórtico que desató diez años de pleitos

León, con buena fe, comunicó el hallazgo de inmediato al arqueólogo municipal, como exige la ley, y en febrero de 2017 la Asociación en Defensa de Úbeda Patrimonio de la Humanidad, Plaza Vieja, le concedió su premio anual por ello.

Sin embargo, cuando reclamó la recompensa económica a la Consejería de Cultura, la respuesta fue negativa: el 15 de febrero de 2018 la Junta rechazó su solicitud.

El argumento de la administración era que en la fachada podía haber un escudo de los Messía, un elemento heráldico protegido como Bien de Interés Cultural, lo que excluiría el premio.

Luego, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no lo consideró probado y en junio de 2020 le dio la razón. La Junta recurrió al Tribunal Supremo, que desestimó el recurso; la sentencia quedó firme en febrero de 2025.

Y desde luego, el camino ha tenido un coste. En 2020, León explicaba que había tenido que vender un piso para poder comprar otra casa a unos 50 metros de la suya, mientras los escombros seguían donde cayeron porque no podía tocar nada.

«Me cambió la vida, y no te voy a decir ni a mejor ni a peor», ha contado al medio COPE. El pleito, asegura, le ha «pasado factura no solo económica, sino a nivel personal y anímico».

¿Qué pasará ahora con esta portada de Vandelvira?

La compensación, que el propio León describe como «una ayuda muy grande», irá destinada a recuperar la portada.

Ya hay un preacuerdo con el Ayuntamiento de Úbeda para que los trabajos para descubrir la fachada comiencen antes de que termine el año, y su descubridor está dispuesto a ceder unos 25 metros cuadrados por planta de su vivienda para que pueda verse completa desde la calle.

En este marco, las prisas claramente tienen motivo. Un informe técnico encargado por la Junta advierte del mal estado de las cubiertas de los inmuebles, con filtraciones, humedades, madera podrida y riesgo de desplome que podría afectar a la propia portada. Si los plazos se cumplen, la restauración llegará entre mediados y finales de 2027.