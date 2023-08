La madre de Almudena Cid estalla y dice todo sobre la paternidad de Christian Gálvez

Hay un detalle que ha terminado con la paciencia de Mina Tostado, la madre de Almudena Cid. La relación que Christian Gálvez mantiene con la familia de Almudena, su antigua familia política, es tensa y bastante compleja. Fuentes cercanas aseguran que Mina está muy dolida con el presentador porque cree que ha exhibido su amor por Patricia Pardo en un momento inoportuno. Recordemos que Almudena estaba viviendo una situación delicada, asimilando su divorcio e intentando avanzar, mientras Christian hacía públicos algunos datos bastante complicados para ella.

Recientemente el presentador ha usado sus redes sociales para anunciar que va a ser padre y que se ha casado en secreto con Patricia Pardo. “Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda”, escribe Gálvez debajo de una foto que muestra un mapa plagado de estrellas. “No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé. La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia”. El comunicador ha compartido este feliz momento y la madre de Almudena Cid no ha tardado en reaccionar.

Las palabras de la madre de Almudena Cid

Mina Tostado ha usado un poema para explicar cómo se siente y qué decisión ha tomado con Almudena Cid. Queda claro que protegerá a la gimnasta hasta el final. No ha entrado en detalles, pero es evidente que terminará haciéndolo porque hizo lo mismo cuando su hija se divorció. Empezó soltando pequeñas pinceladas y acabó explicando que Almudena era la única víctima de la ruptura. Desmintió que hubiera ganado 250.000 euros gracias a una propiedad que tenía en común con el presentador.

“Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña”, empieza diciendo el texto que ha publicado la antigua suegra de Christian Gálvez. “Pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera. Pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra. Pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera”.

La desaparición de Patricia Pardo

Almudena Cid se ha marchado de vacaciones para huir de los reporteros porque no quiere dar explicaciones. Patricia Pardo ha seguido sus pasos y tampoco ha dado la cara desde que su nuevo marido anunció el bombazo. Realmente son dos noticias: que se ha casado y que está embarazada. Por si todo esto fuera poco, una conocida revista asegura que el matrimonio se ha comprado una casa en Galicia de 600 metros cuadrados. Están muy enamorados y Patricia cree que lo mejor para ella es apartarse. En esta semana no ha presentado ‘El Programa del Verano’.

Christian Gálvez está recibiendo críticas

La madre de Almudena Cid ha sido prudente y no ha atacado a Christian Gálvez de forma directa, pero los fans de la gimnasta no han tenido la misma paciencia. Más de uno ha dado un golpe en la mesa y le ha reprochado el presentador el ruido mediático que está haciendo últimamente. Es extraño, pues siempre ha sido muy discreto y ahora está dando pasos demasiado llamativos.