Lo último que se ha sabido de Ana Obregón ha dejado a todos en shock

La vida de Ana Obregón podría ser el argumento perfecto para una película, de hecho la actriz ya ha contado su vida en un libro. Antes de escribir ‘El chico de las musarañas’ narró su biografía en una novela que no llamó demasiado la atención. Sin embargo, su último proyecto ha sido un éxito y ya va por la cuarta edición. Gran parte del público se ha rendido a sus pies. Entonces, ¿dónde esta el problema? Ha salido a la luz una noticia que no deja en buen lugar a Ana. Esta noticia llega en un momento delicado y será decisiva.

La actriz y presentadora asegura que no tiene en cuenta las críticas porque todavía sigue sufriendo por la muerte de su hijo y sabe que no hay nada más doloroso que eso. Le da igual que juzguen su comportamiento o que le acusen de estar llamando la atención. Para ella lo importante es que su último libro, ‘El chico de las musarañas’, ha sido un éxito porque sus beneficios irán destinados a investigar el cáncer. El problema es que no todos sus lectores tienen una buena opinión sobre ella y este grupo hace demasiado ruido.

Ana Obregón recibe una mala noticia

No lo puede negar. Ana dice que la gran parte del público se ha puesto en contacto con ella para felicitarla por el libro que ha escrito, pero hay un sector que está descontento y su imagen ha quedado dañada. ¿Cuál es el problema? Que le guste o no Ana Obregón vive de su reputación y ahora hay empresas que no quieren trabajar con ellas. El medio ‘Vanitatis’ asegura que Ana se ha puesto en contacto con varias firmas para lucir vestidos o joyas y le han dicho que no, que no piensan colaborar.

“En los últimos meses Ana se ha puesto en contacto con determinadas marcas y showrooms con los que no tenía ningún tipo de relación previa o esta era muy escasa y la respuesta ha sido siempre la misma: ‘Su perfil no se adecúa a los estándares deseados por el cliente. Algo no del todo cierto, porque las firmas consultadas visten a mujeres similares a sus características”, explican en el diario anterior. Entonces, ¿por qué no quieren vestir a Ana ahora que tiene tanta popularidad?

Los nuevos problemas vienen para quedarse

Ana Obregón, según ha explicado un testigo, tiene serios problemas porque la decisión es firme y nadie piensa dar un paso atrás. Ciertas marcas no quieren saber nada de ella de momento porque su imagen es sinónimo de polémica. “La polémica generada en torno a su decisión le está pasando factura a su imagen pública. A las casas de lujo solo les interesan los escándalos fashion del impacto y si son virales. Jamás entrarían o se posicionarían, en cierta parte, con un tema que ha llegado a ocupar un espacio en el debate nacional”, explica una fuente.

Ana recibe críticas por lo último

Ana Obregón se ha presentado en la Feria del Libro de Madrid dispuesta a encontrarse con sus fans, con aquellos que le quieren y no le ponen pegas. El problema es que ella ha puesto como norma que solo iba a firmar 150 libros. Hay gente que se ha trasladado hasta El Retiro (el parque de Madrid donde se celebra el evento) a las 7 de la mañana. Ana, después de estar una hora firmando, ha hecho un descanso “porque le dolía la mano”.