Lo confiesa y todo el mundo se queda en shock: esta influencer dice que haría un trío

El mundo de las influencers da mucho juego. Una de las creadoras de contenido más importantes de nuestro país es Dulceida, fue la primera que se hizo un hueco en la crónica social a raíz del material que publicaba en sus redes sociales. Empezó trabajando con marcas secundarias y ahora es representantes de empresas internacionales. Dulceida disfruta de una posición tan privilegiada que ha creado unos premios para compensar a sus compañeros de profesión. Dentro de este grupo encontramos a Carolina Moura, una de las jóvenes que más está dando de qué hablar últimamente, pero ¿quién es y por qué se ha generado tanta polémica?

Carolina acaba de confesar que haría un trío. Según cuenta, es una experiencia que le gustaría vivir. Tan sincera y atrevida como siempre, ha dado explicaciones al respecto y sus palabras no han hecho más que aumentar su repercusión mediática. En un primer momento arrasó en TikTok y ahora ejerce en otras plataformas como Instagram, representando firmas importantes que se ponen en contacto con ellas al comprobar la calidad de sus publicaciones.

En TikTok tiene 1.6 millones de seguidores y en Instagram 200.000. En esta red social se define como «dulce, pero crunchy, como crema catalana». Su sentido del humor le ha abierto muchas puertas y en los últimos años no hay nadie que no haya escuchado hablar de ella. Tiene 24 años, nació en Portugal y se crio en Galicia, pero después de alcanzar la mayoría de edad se mudó a Madrid para estudiar diseño gráfico, a pesar de que terminó trabajando como azafata. De un instante a otro llamó la atención del público gracias al contenido que compartía con su ejército de fans.

Carolina Moura haría un trío

La influencer se ha sincerado en el podcast ‘La influencia del show’ y ha hablado más claro que nunca sobre sus valores. Insiste en que ha dejado de importarle lo que la gente piensa de ella, por eso no tiene ningún problema en reconocer abiertamente que está dispuesta a vivir experiencias de todo tipo. Le da igual que le juzguen, pues sabe que muchos de los que critican están en su misma posición y no se atreven a dar un paso adelante. «¿Harías un trío alguna vez en tu vida?», le preguntan. A lo que responde: «Sí, podría».

El entrevistador ha ido un paso más allá y ha insistido: «¿Qué opinas de la gente que lo considera una actitud viciosa?». Carolina ha contestado sin rodeos: «Pues nada, me da exactamente igual o sea es que de verdad es que estoy en un punto que me da igual lo que la gente diga o piense». Estas palabras no han hecho más que aumentar su buena reputación. La joven ha explicado que lo único que importa es ser sincero con uno mismo, por eso no siente vergüenza cuando habla de sus sentimientos.

2021 fue su año más importante

Carolina Moura tomó una decisión en 2021 que cambió su vida para siempre: presentarse a ‘La isla de las tentaciones’. A partir de ese momento el público le empezó a conocer de una forma masiva. Estuvo trabajando en el programa en calidad de tentadora, aunque su presencia no duró demasiado y fue en ese momento cuando decidió quedarse en los medios de comunicación a través de las redes sociales. Se abrió una cuenta en TikTok, donde consiguió el apoyo del público desde el primer instante.

‘La isla de las tentaciones’ le sirvió para darse cuenta de que quería trabajar delante de las cámaras, así que no ha descansado hasta conseguir ser la presentadora de ‘For You Fest’. Solo tardó tres meses, desde que terminó el programa de Telecinco, en situarse en el foco mediático gracias al contenido que generaba en las redes sociales. Sus publicaciones destacan porque detrás de las mismas hay mucho trabajo, de hecho recibe muy buenos comentarios por parte de sus compañeros.

Carolina Moura, amiga de Íñigo Onieva

Uno de los rostros que más ha dado que hablar en 2023 ha sido Íñigo Onieva, el actual marido de la marquesa de Griñón. Fuentes cercanas aseguraron que el empresario había entablado una estrecha amistad con Carolina Moura, una información que causó una gran polémica y que le situó en el centro de la noticia debido a las infidelidades que cometió en el pasado. Recordemos que Íñigo tuvo un error en un festival de música que trascendió a la luz pública y que le costó su relación con Tamara Falcó. A partir de ese instante todos sus pasos están estudiados al detalle, por eso el foco fue a parar en Carolina.

La influencer ha ganado mucha repercusión en la crónica social a raíz de este suceso. La hija de Isabel Preysler se ha negado a hablar de ella para evitar que se convierta en protagonista, pero llega tarde. Todo el mundo sabe quién es, a qué se dedica y por qué se ha ganado el corazón de los espectadores. Durante su última entrevista, donde ha confesado que no tendría ningún problema en hacer un trío, ha confirmado que es la famosa del momento.