La polémica está servida: los influencers creen que la gente debería cobrar esto

Hay una nueva polémica encima de la mesa porque un grupo de famosos e influencers ha opinado sobre el sueldo mínimo en España. Actualmente es de 1.080 euros mensuales y ahora Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han decidido reducir la jornada laboral a 37,5 horas a la semana. Por eso es un buen momento para preguntar a las celebridades qué piensan sobre este asunto tan controvertido. Algunas estrellas, como por ejemplo la presentadora Lidia Torrent, prefiere no opinar sobre este asunto porque considera que es un tema «muy ambiguo». Sin embargo, no todos han sido igual de prudentes y sus respuestas están dando mucho de que hablar.

En primer lugar podemos nombrar a Jedet, la artista que saltó a la fama gracias a su participación en ‘Veneno’, la famosa serie que dirigieron Los Javis. Según ella, antes de ser famosa llevaba una vida modesta porque tenía un sueldo más reducido, pero reconoce que tenía que ajustarse el cinturón. «Antes de dedicarme a esto con 1.300 euros vivía, también porque hacía malabares», ha declarado exactamente. Piensa que es «muy apañada», por eso no ha tenido problemas. «Si he tenido que comer arroz con aceite un mes lo he comido».

La postura de Laura Escanes

Laura Escanes fue una de las primeras influencers en reconocer que las redes sociales generaban mucho dinero e incluso dio cifras exactas, pero en esta ocasión ha seguido los pasos de Lidia Torrent y ha preferido apartarse. Sí ha insistido en que criar a un niño es «demasiado caro», por eso considera que las empresas deberían ser más generosas. Su argumento es parecido al de Jedet, quien dice: «Explotáis a los trabajadores y no les pagáis lo que tenéis que pagarles».

Más sincera y concreta ha sido Estela Grande, conocida por su participación en varios concursos de Telecinco y por haber estado casada con Diego Matamoros. La modelo siempre ha estado bien posicionada, por eso está acostumbrada a manejar cachés elevados. Sus palabras han tenido mucha repercusión. «Pienso que un sueldo digno, como el que debería tener todo el mundo, no tendría que bajar de los 2.500 euros netos».

Dulceida desvela el dato más deseado

Dulceida ha explicado cuánto dinero ganaba antes de dedicarse a crear contenido en las redes sociales. En la actualidad cuenta con casi cuatro millones de seguidores, pero no siempre tuvo la misma suerte. Promete que cuando empezó a trabajar «vivía con 500 euros al mes». Según sus palabras, después estuvo «muchísimo tiempo viviendo con 1.000 o 1.200», aunque cree que el sueldo mínimo «podría ser más, obviamente, si se puede».

Las influencers no se ponen de acuerdo

En este estudio realizado por un grupo de periodistas, ha llamado mucho la atención la respuesta de Marta Lozano. «1.000 euros al mes digo yo, ¿no?», contesta cuando le preguntan por el sueldo mínimo. Un dato que se aleja mucho del aportado por Henar Álvarez, quien ha recalcado que todo el mundo debería cobrar «en torno a 3.000 euros» para llevar una vida más sosegada. La polémica está servida, a pesar de que no todas las influencers han querido pronunciarse.