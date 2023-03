Las lluvias llegan a España: la AEMET señala dónde va a llover en Semana Santa

Semana Santa traerá algunas inesperadas novedades con lluvias que ayudarán a España a salir de la sequía en la que se encuentra, pero no caerán por igual en todo el territorio. La llegada de la Semana Santa nos hace mirar al cielo para esperar el buen tiempo que nos permita tener todo listo para poder disfrutar del aire libre. El problema llegará a partir de abril, cuando la inestabilidad volverá después de unos días de bonanza climatológica en todo el territorio. La AEMET ya sabe dónde va a llover en Semana Santa en España.

La AEMET señala dónde va a llover en Semana Santa

Se confirma que esta semana será más cálida de lo normal y con escasez de precipitaciones, salvo en el NW, Cornisa Cantábrica y Pirineos. La Semana Santa será más cálida y con menos precipitaciones de lo normal en gran parte del territorio nacional. https://t.co/GLwb1f0XgD pic.twitter.com/HbLsAQvCoM — AEMET (@AEMET_Esp) March 28, 2023

Después de un invierno más seco de lo habitual, con unas temperaturas que se han convertido en noticia, llega una primavera que tampoco traerá demasiadas novedades. Las lluvias son un problema en la parte Mediterránea del país. La sequía, las altas temperaturas y el viento están dando lugar a un riesgo extremo de incendios.

Castellón arde con la imposibilidad de parar un incendio que se detendrá cuando lleguen las lluvias o encuentre algún obstáculo físico. Pero no es la única zona que está en riesgo. Cataluña ha iniciado una serie de restricciones que han llegado a una comunidad en la que no llueve desde hace semanas.

El cambio está previsto que llegue con el mes de abril. A la espera que sea más lluvioso que el mes de marzo y pueda traer algunas novedades. El agua hace mucha falta, aunque todo parece indicar que el norte y los Pirineos serán los lugares en los que podría llover, pasando de largo por esta zona del país en la que el agua es vital.

Tal como ha puntualizado la AEMET en sus redes sociales: “Se confirma que esta semana será más cálida de lo normal y con escasez de precipitaciones, salvo en el NW, Cornisa Cantábrica y Pirineos. La Semana Santa será más cálida y con menos precipitaciones de lo normal en gran parte del territorio nacional.”

El tiempo parece que no dará un respiro en estos días en los que se espera que lleguen unas temperaturas propias de esta época del año. En Semana Santa quizás no haya un cambio brusco de tiempo con lluvias intensas, pero es importante no dejar el paraguas en casa, ante estas altas temperaturas que pueden traer novedades.